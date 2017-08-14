Полина Гагарина осталась довольна новым составом жюри шоу "Голос"

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Певица Полина Гагарина положительно оценила возвращение "золотого состава" жюри шоу "Голос" на Первом канале, так как эти изменения помогают наставникам дистанцироваться и посмотреть на проект со стороны, об этом артистка сообщила РИА Новости в понедельник.

Ранее главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что канал вернул "золотой" состав жюри вокального шоу "Голос" — в шестом сезоне проекта наставниками станут Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Гагарина была наставником пятого сезона "Голоса" наряду с Биланом, Агутиным и Григорием Лепсом.

"Очень здорово, что в "Голосе" существует свой "пул" жюри, который меняется из сезона в сезон. Наставникам это помогает дистанцироваться, посмотреть на проект со стороны, оценить себя и работу других. Для зрителей и участников проекта смена лиц в креслах тоже важна – проект должен меняться", — сказала Гагарина.

© Фото : Пресс-служба "Первого канала" Состав жюри шоу "Голос" и в новом сезоне должен остаться прежним © Фото : Пресс-служба "Первого канала" Состав жюри шоу "Голос" и в новом сезоне должен остаться прежним

По ее словам, все члены жюри "Голоса" – это популярные и занятые артисты, графики которых непросто совмещать со съемками, проект серьезный и отнимает много времени, потому что своей командой нужно заниматься вплотную.

Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.