Полина Гагарина осталась довольна новым составом жюри шоу "Голос"

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Певица Полина Гагарина положительно оценила возвращение "золотого состава" жюри шоу "Голос" на Первом канале, так как эти изменения помогают наставникам дистанцироваться и посмотреть на проект со стороны, об этом артистка сообщила РИА Новости в понедельник.
"Очень здорово, что в "Голосе" существует свой "пул" жюри, который меняется из сезона в сезон. Наставникам это помогает дистанцироваться, посмотреть на проект со стороны, оценить себя и работу других. Для зрителей и участников проекта смена лиц в креслах тоже важна – проект должен меняться", — сказала Гагарина.
По ее словам, все члены жюри "Голоса" – это популярные и занятые артисты, графики которых непросто совмещать со съемками, проект серьезный и отнимает много времени, потому что своей командой нужно заниматься вплотную.
Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.