В Москве состоится концерт "Легенды Ирландии и Шотландии"

Музыканты во время выступления в Парке искусств Музеон. Архивное фото

Музыканты во время выступления в Парке искусств Музеон. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Москве 18 августа в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится концерт "Легенды Ирландии и Шотландии", сообщает сайт mos.ru.

В программе вечера — традиционные ирландские и шотландские мелодии в исполнении оркестра волынщиков City Pipes, Ивана Ипатова (орган и фортепиано), Евгения Лапекина (ирландская и шотландская волынки). Денис Тремор представит шотландское световое шоу, а ансамбль Celtic Wind познакомит гостей с зажигательными ирландскими танцами.

"Ничего подобного в истории сада еще точно не было! В этот изумительный вечер на цветущем и ароматном выставочном поле в "Аптекарском огороде", воспламеняя невиданные страсти, будут танцевать ирландские танцы и играть на шотландских и ирландских волынках", — отметил директор "Аптекарского огорода" Александр Ретеюм.