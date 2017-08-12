Актер Сергей Урсуляк глубоко потрясен кончиной Виктора Смирнова

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Сергей Урсуляк глубоко потрясен кончиной своего коллеги Виктора Смирнова, об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Российский актер, народный артист России Виктор Смирнов скончался в возрасте 72 лет в ночь на субботу в Петербурге. В последние годы Смирнов боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна, отметили в Александринском театре, где он работал.

Первой работой на Александринской сцене после включения его в труппу стала роль Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Эта роль выдвинула Смирнова в число ведущих мастеров театра.

"Для меня это потрясение, потому что я только что узнал об этом. Это был замечательный артист, прекрасный человек. Артист не просто хороший, а редких качеств – индивидуальности, широты", — сказал он.

Также он выразил соболезнования всем, кто его знал.