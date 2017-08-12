Медведев отметил искренность произведений композитора Слонимского

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием российского композитора и пианиста Сергея Слонимского и отметил, что его произведения отличаются искренностью и глубиной.

По словам премьера, Слонимскому, прекрасному пианисту, музыковеду, композитору и педагогу, подвластны разные жанры и направления — от вокальных пьес и песен до балета и оперы, от фольклорных мотивов до новейших композиций.

"Ваши произведения отличаются искренностью и глубиной, а еще — яркой индивидуальностью. Все это сделало их неотъемлемой частью отечественного искусства, культурной приметой эпохи. Особой страницей Вашей биографии стала работа в Санкт-Петербургской консерватории, где Вы подготовили немало талантливых музыкантов", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Сергей Слонимский — советский и российский композитор, пианист, музыковед, кандидат искусствоведения, педагог, профессор. Родился 12 августа 1932 года в Ленинграде в семье писателя Михаила Слонимского. Музыкой начал заниматься с 11 лет. Окончил Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу композиции и фортепиано, а затем аспирантуру. Является автором опер (среди которых "Виринея", "Мастер и Маргарита", "Гамлет"), балетов ("Икар"), сочинений для оркестра и хора, а также музыки к кинофильмам, включая, популярную песню "У кошки четыре ноги" из фильма "Республика ШКИД". Лауреат государственных премий России.