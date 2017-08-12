Кабмин установил порядок передачи музеям коллекций Музейного фонда

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому отныне все предметы и коллекции государственной части Музейного фонда должны передаваться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям с разрешения Минкультуры. Документ размещен в субботу на сайте кабмина.

В сообщении отмечается, что предметы и коллекции, включенные в состав Музейного фонда, могут находиться в государственной, муниципальной или частной собственности. Фонд состоит из государственной и негосударственной частей. В состав государственной части входят предметы и коллекции, которые находятся в федеральной собственности и в собственности субъектов, независимо от того, в чьем владении они находятся. Согласно закону от 3 июля 2016 года №357-ФЗ, кабмин может передавать в безвозмездное пользование эти предметы государственным и муниципальным музеям и другим организациям на основании соответствующих договоров.

"Подписанным постановлением утверждено положение, определяющее порядок передачи таких музейных предметов и коллекций в безвозмездное пользование музеям и другим организациям. Устанавливается, что музейные предметы и коллекции передаются с разрешения Минкультуры России, которое оформляется приказом", — говорится в справке к документу.

Кроме того, документ правительства определяет процедуры и порядок взаимодействия Минкультуры, музеев и других организаций, заинтересованных в получении музейных предметов и коллекций, а также порядок заключения договора.