Глава совета при Минкультуры: "Матильда" льет грязь на РФ в угоду "Оскару"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Глава общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло посмотрел фильм Алексея Учителя "Матильда" и считает, что у картины есть шанс получить премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", поскольку он "льет грязь на русскую историю".

Ранее Учитель сообщил, что намерен предложить фильм "Матильда" на рассмотрение российского "оскаровского" комитета, который выбирает претендента России на номинацию на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

"Я думаю, что "Матильда" имеет все шансы получить "Оскар", так как фильм льет грязь на русскую историю, а фильмы, которые это делают, имеют тенденцию выигрывать. "Утомленные солнцем" (Никиты) Михалкова именно поэтому и взял эту награду ("Оскар" 1995), так как выставил Сталина тираном", — сказал Пожигайло РИА Новости.

По его словам, в новой картине Учителя камень брошен в русского святого Николая II, и фильм больше похож на ленту "Эммануэль", чем на жизнеописание русского императора. "Это позор страны, если этот фильм что-то завоюет. Как нам не стыдно вообще это посылать на "Оскар", — сказал собеседник агентства.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.