Мединский вручил премию имени Федора Волкова карельскому Театру кукол

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил Театру кукол республики Карелия, который является одним из старейших в России, премию правительства за вклад в развитие театрального искусства, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

"Театр кукол Республики Карелия награжден премией правительства Российской Федерации им. Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Награду вручил министр культуры Владимир Мединский в ходе рабочего визита в Петрозаводск", — говорится в сообщении.

© Фото : аккаунт Театр Кукол Карели в сети вКонтакте Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил Театру кукол Карелии премию Правительства Российской Федерации имени Ф. Г. Волкова. 11 августа 2017 © Фото : аккаунт Театр Кукол Карели в сети вКонтакте Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил Театру кукол Карелии премию Правительства Российской Федерации имени Ф. Г. Волкова. 11 августа 2017

В материале поясняется, что традиционно премия вручается на сцене Ярославского академического театра им. Фёдора Волкова, но для Карельского театра кукол было решено сделать исключение и вручить её в родном городе.

Во время вручения Мединский отметил, что театр является одним из лидеров отечественной кукольной сцены, активно взаимодействует с коллегами из других российских городов и зарубежья. Он подчеркнул вклад в успех театра каждого из его работников: "достичь нынешних высот удалось прежде всего благодаря профессиональному коллективу – людям, искренне преданным любимому делу".

Театр кукол республики Карелия – один из старейших кукольных театров в России, два года назад он отпраздновал 80-летний юбилей. В его репертуаре — более 30 спектаклей для зрителей разного возраста.

Премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России учреждена постановлением правительства Российской Федерации в целях поощрения творческих работников театров и театральных организаций, а также в связи с отмечаемым в 2000 году 250-летним юбилеем первого русского профессионального театра. Ежегодно присуждается не более трех премий. Каждая премия включает в себя специальный приз, почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.