Дмитрий Киселев заявил, что посмотрел "Матильду" и готов ее обсудить

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Художественные метафоры, использованные в фильме Алексея Учителя "Матильда", могут быть неточными исторически, но это не повод запрещать прокат киноленты – обществу нужны не запреты, а зрелая дискуссия, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня", автор и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев, добавив, что готов принять участие в таком обсуждении.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов в четверг сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+.

Киселев рассказал РИА Новости, что уже посмотрел "сырую версию" резонансного фильма "Матильда", правда пока без графики и без окончательной озвучки, и поделился своими впечатлениями о ленте.

"Считаю, что наше общество достаточно зрелое, чтобы в ходе дискуссии определить свои приоритеты и ценности, как художественные, так и нравственные. Это фильм про молодые годы императора, и я думаю, что в ходе общественной дискуссии могут всплыть и новые факты об этом. В фильме есть художественные гиперболы и метафоры, на которые художник, безусловно, имеет право, которые могут быть неточными исторически. Но это не повод запрещать произведение, гораздо важнее провести зрелую дискуссию", — сказал Киселев.

По его мнению, "дискуссия спровоцирует новые творческие замыслы, новые фильмы", ведь этот фильм "не вправе обладать монополией на оценку императора".

"Это не документальный фильм. Кстати, документальный фильм о Николае II тоже создается – и не один. Обществу важно переварить все оценки", — добавил собеседник агентства.

Киселев заметил, что в фильме "есть сильные стороны и не очень".

"Это современное кино в современной стилистике с современными перехлестами. Образ императора в нем – незаконченный, поэтому этот фильм станет началом дискуссии. По сути любой вариант фильма о Николае II вызвал бы дискуссию, вопросы с той или другой стороны, но это не должно быть поводом для запретов. Обществу нужны не запреты, а дискуссия. И я готов принять участие в такой дискуссии", — сказал телеведущий.

"Я против апокалиптических предсказаний по поводу того, что этот фильм спровоцирует, считаю, что не надо впадать в мракобесие. Что же получается, что нам предлагают сделать имя Николая II табу? Остановить обсуждение и сказать, что о нем нельзя ничего говорить? Это несовременно. Прокат фильма и общественная дискуссия о нем сделают наше общество еще более зрелым", — заключил Киселев.