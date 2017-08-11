Выходные в Москве: выставка Тино Сегала и фестиваль Faces&Laces

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Выставки художников Тино Сегала и братьев Стенбергов, фестиваль моды и субкультур Faces&Laces, а также показы фильмов "Валериан и город тысячи планет" и "Танцующая в темноте" пройдут в Москве в эти выходные.

Выставки

На прошлой неделе сразу в два музея Москвы впервые привезли семь работ известного визуального художника Тино Сегала. Рассказывать о них, фотографировать их или снимать строго-настрого запрещено самим автором, который предлагает каждому самостоятельно пережить момент общения с искусством и даже стать частью его художественного замысла. Начать знакомство со "сконструированными ситуациями" Сегала стоит в Музее архитектуры имени Щусева: здесь осуществляется демонстрация работы "Этот прогресс" и оригинальная версия перформанса "Поцелуй", оценить которую смогут лишь посетители старше 18 лет.

В залах Третьяковской галереи на Крымском валу покажут остальные четыре, в частности, цензурированную версию "Поцелуя", представляющую коллаж из пластических этюдов по мотивам произведений Огюста Родена, Густава Климта и Константина Бранкузи, перформанс "Вместо того, чтобы позволять чему-либо возноситься к твоему лицу, танцуя Брюса и Дэна и другое", а также работы "Это новое" и "Это пропаганда". Лучше понять необычный опыт поможет обширная образовательная программа, которая сопровождает необычную экспозицию.

Традиционную субботнюю прогулку можно совместить с посещением небольшой, но интересной выставки под названием "СТНБРГ", которая открылась в музее парка Горького. Экспозиция посвящена работам братьев Стенбергов, которые с 1928 по 1932 годы были главными художниками парка, и приурочена к его 89-летию. На четвертом этаже музея расположились 20 оригинальных киноплакатов, ставших новым словом в искусстве того времени.

"Каждый плакат творческого бренда "2-Стенберг-2" – это сочетание броских цветов и "наплывов", схематичности изображений и приемов экспрессионизма. Калейдоскопические эффекты, зеркальные отражения, диагонали и углы, шрифты и большой кернинг – все это является визитной карточкой Стенбергов и советского плаката в целом", — рассказали в пресс-службе. Всего авторству Стенбергов принадлежит более 300 работ, в том числе, плакаты к фильмам классиков отечественного кинематографа Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и Александра Довженко.

Концерты

Все выходные в парке Горького будет проходить одиннадцатый по счету фестиваль Faces&Laces, посвященный актуальной моде, субкультурам и визуальным коммуникациям. На главной сцене фестиваля выступят российские группы Dig, Sonic death, Summer of haze, Mujuice, Хаски, а также хедлайнер из Лондона, группа Giggs.

Также в клубе "Шестнадцать тонн" отметит свое тридцатилетие коллектив "Мегаполис". Как рассказывают организаторы концерта, летом 1987 года Олег Нестеров и его команда впервые вышли на сцену легендарной "Горбушки". На следующий день они проснулись знаменитыми: музыканты смогли найти непринужденный, брызжущий юмором тон, который стал их фирменным почерком — и позволил рассказывать слушателю важные вещи. За 30 лет своего существования "Мегаполис" выпустил 11 альбомов, на пике популярности коллектив неожиданно взял паузу длиной в 14 лет, а потом вернулся с альбомом "Супертанго".

Кино

С этой недели российские зрители могут оценить самый дорогостоящий фильм в истории европейского кинематографа — "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона. В XXVIII веке два космических спецагента — Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) — отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Однако рядовая операция оборачивается подозрительным делом, и агенты становятся невольными участниками межгалактического заговора. Кто-то решил захватить власть в городе Тысячи Планет, и миссия Валериан и Лорелин защитить Вселенную от надвигающейся опасности. Компанию ДеХаану, который недавно воплотил на экране образ легенды американского кинематографа Джеймса Дина, а также Делевинь, переквалифицировавшейся из модели в актрису, составили далеко не последние актеры мирового кино — Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман, а также певица Рианна.

К кинотеатре "Иллюзион" помимо киноновинок покажут картину самого главного эксцентрика датского кинематографа, Ларса Фон Триера, "Танцующая в темноте" с исландской певицей Бьорк и Катрин Денев в главных ролях. Фильм стал заключительной частью трилогии режиссера "Золотое сердце". Картина завоевала Золотую ветвь фестиваля, а Бьорк была удостоена звания лучшей актрисы, хотя далеко не все были согласны с подобным выбором жюри.

Также в кинотеатре покажут ленту "Комнату Марвина" с исключительным актерским составом. Мэрил Стрип и Дайан Китон играют двух совершенно не похожих друг на друга сестер. Кроткая сердечная Бесси посвятила всю себя другим. Именно она возложила на себя ответственность за семью, взяла на себя заботы о старом больном отце, а потом сама тяжело заболевает. А вспыльчивая, неуравновешенная Ли, замкнувшаяся в собственном эгоизме, потеряла контакт с семнадцатилетним сыном, которого сыграл еще совсем молодой Леонардо Ди Каприо.