Кинотеатры на Урале сами решат, показывать ли им "Матильду"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Большинство кинотеатров в Свердловской области являются коммерческими, и они самостоятельно будут принимать решение, ставить ли им в прокат фильм Алексея Учителя "Матильда", сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента информполитики губернатора региона.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов в четверг сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+.

"По данным нашего Свердловского областного фильмофонда, дистрибьютор фильма "Матильда" пока не выступал с предложением о прокате картины в Свердловской области. А полномочия ограничивать показ какого-либо фильма в коммерческих или муниципальных кинотеатрах у регионального минкультуры нет", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что большая часть кинотеатров в регионе — коммерческие, а кинотеатров, которые находятся в ведении областных властей, очень мало.

Представитель мэрии Екатеринбурга ранее сообщил РИА Новости, что в городе картину запрещать не будут.

С просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обращались власти Чечни и Дагестана. В ведомстве пояснили, что прокатное удостоверение выдается на всю страну, однако регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.