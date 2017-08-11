Учитель покажет "Матильду" "оскаровскому" комитету для выдвижения на премию

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Фильм "Матильда" намерены предложить на рассмотрение российского "оскаровского" комитета, который выбирает претендента от РФ на номинацию на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, сообщил режиссер картины Алексей Учитель.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов в четверг сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+.

"В этом году появилось много достойных картин, которые могут претендовать на выдвижение на "Оскар". Даже не беря в расчет режиссуру, над "Матильдой" трудился огромный коллектив талантливых людей, которые смогли воплотить на экране масштабные исторические события, поэтому мы тоже примем участие в выдвижении нашей картины от России, для этого мы покажем наше кино членам "оскаровского" комитета", — сказал Учитель, слова которого приводит пресс-служба фильма.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.