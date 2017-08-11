Учитель надеется, что "Матильду" не будут запрещать в отдельных регионах

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель рад, что министерство культуры выдало прокатное удостоверение его новому фильму "Матильда", и считает это решение правильным.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов в четверг сообщил, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+.

"Я рад, что мы получили прокатное удостоверение, против которого активно протестовали депутат Поклонская и некоторые другие лица. Я считаю, что министерство культуры поступило правильно, и это решение надо рассматривать с положительной точки зрения не только для фильма "Матильда". Появляется множество хороших и интересных произведений, которые должны выходить к зрителям и читателям, если эти произведения не нарушают законов РФ", — сказал Учитель, чьи слова цитирует пресс-служба фильма.

Режиссер отметил, что прокатное удостоверение действует на территории всей России без ограничений, и он надеется, что разум возобладает, и его фильм не будут запрещать в отдельных регионах страны.

Ранее с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана, в ведомстве пообещали учесть их просьбу. В Минкультуры пояснили, что прокатное удостоверение выдается на всю страну, однако регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории.

"Мы со своей стороны готовы показать фильм главе Чечни Рамзану Кадырову и первому заместителю председателя правительства Дагестана Анатолию Карибову, чтобы они убедились, что обвинения со стороны Поклонской – абсолютная клевета, так как она фильм не видела", — подчеркнул Учитель.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.