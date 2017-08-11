В кинотеатрах "Москино" бесплатно покажут фильмы Кончаловского

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. С 19 по 21 августа в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы фильмов Андрея Кончаловского. Программа приурочена к 80-летию режиссера и включает в себя его лучшие работы — от самых ранних до современных, сообщается на официальном портале мэра столицы.

В кинотеатре "Полет" 19 августа в можно будет увидеть дебютный фильм Кончаловского "Первый учитель" (1965). Фильм снят по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова. Действие разворачивается в Кыргызстане в первые годы советской власти, после Гражданской войны. В далекий аул приезжает полный энтузиазма учитель Дюйшен. Его напор, горячность и намерения построить школу сталкиваются с многовековыми восточными традициями.

20 августа в кинотеатре "Молодежный" покажут экранизацию пьесы Антона Чехова "Дядя Ваня" (1970). Фильм рассказывает о жизни русских интеллигентов в провинции, скуке, рефлексии и неразделенной любви.

Здесь же 21 августа почитателей таланта режиссера ждет настоящий киномарафон: в кинотеатре пройдет показ мини-сериала "Сибириада" (1978). Четырехчасовая эпопея рассказывает о семьях Устюжаниных и Соломиных из сибирского села Елань. Две семьи, живущие по соседству, проходят через испытания и переживают знаковые события XX века.

В кинотеатре "Юность" 20 августа зрители увидят недавний фильм Андрея Кончаловского — черно-белую драму "Рай" (2016). Картина рассказывает о судьбах русской эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги, француза-коллаборациониста Жюля и офицера СС Хельмута во время Второй мировой войны.