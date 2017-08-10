Первый замминистра культуры назвал "Матильду" хорошим и сильным фильмом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов назвал фильм Алексея Учителя "Матильда" хорошим и сильным фильмом о достоинстве женщины и ответственности мужчины.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил журналистам в четверг, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+.

"Прежде чем подписать прокатное удостоверение, я посмотрел фильм "Матильда" и составил о нём собственное мнение. Это хороший, сильный фильм. Это фильм о любви. О достоинстве женщины и об ответственности мужчины", — сказал Аристархов, чьи слова цитирует пресс-служба в четверг.

По его словам, фильм не имеет никакого отношения к трагическим событиям 1918 года, в связи с которыми Николай II был признан священномучеником. По мнению Аристархова, абсолютно абсурдны требования отказаться от осмысления связанных с его жизнью событий.

"Печально, что страшная смерть государя императора стала поводом для политического пиара отдельных лиц. Историки наверняка найдут в фильме отдельные несоответствия. Как и в любом другом недокументальном кино. Это художественный фильм. Уверен, что после просмотра многие из тех, кто критикует "Матильду", не видя её, изменят своё мнение. А также смогут дать оценку той клевете на фильм, которой, к сожалению, поверили многие уважаемые люди", — подчеркнул министр.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.