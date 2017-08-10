Музей мадам Тюссо приступил к изготовлению восковой фигуры Терезы Мэй

ЛОНДОН, 10 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Известный на вес мир своими восковыми фигурами знаменитостей музей мадам Тюссо в Лондоне приступил к изготовлению фигуры действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, объявил музей в четверг.

Премьер-министр, возглавившая кампанию по выходу Великобритании из ЕС, прославилась своими категоричными слоганами, такими как "Brexit – означает Brexit" и "Отсутствие сделки для Британии лучше, чем плохая сделка".

Изготовление фигуры Мэй находится на самой ранней стадии — музей представил фотографию головы премьер-министра, изготовленную из глины, которая позже будет покрыта воском. Работу над новым экспонатом возглавляет главный скульптор музея Стефан Мэнсфилд.

Наряд, в котором предстанет восковая копия премьер-министра, держится сотрудниками музея в строжайшем секрете. Однако известно, что это будет точная копия из имеющегося гардероба Мэй, которая отличается любовью к дорогим маркам одежды и обуви.

Процесс изготовления восковой фигуры займет около четырех месяцев, она будет представлена посетителям музея в конце этого года, пообещали в музее. Фигура одной из самых влиятельных женщин в британской политике будет размещена рядом с фигурами таких политических тяжеловесов, как Дональд Трамп и Ангела Меркель.