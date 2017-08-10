Страсти по "Матильде": эксперты разрешили картину зрителям от 16 и старше

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Эксперты Минкультуры РФ положили конец неутихающим спорам по поводу "Матильды" Алексея Учителя: они посмотрели фильм и объявили, что зрители, достигшие 16 лет, смело смогут отправляться в кино; на решение министерства положительно отреагировали и культурные деятели.
Охладить пыл до премьеры
В четверг Минкультуры РФ официально поставило точку в непрекращающихся спорах, присвоив картине рейтинг 16+. Об этом журналистам сообщил глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов. Он уточнил, что эксперты ведомства посмотрели фильм "Матильда" и составили заключение о его соответствии законодательству.
"Напомню, в законодательстве указан конкретный перечень того, что запрещено к публичной демонстрации в России, ничего из этого перечня в содержании картины не обнаружено", — подчеркнул Тельнов.
Возрастной рейтинг 16+ разрешает детям, достигшим соответствующего возраста, ознакомится с такой информационной продукцией, которая может содержать оправданные сюжетом "изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера", не эксплуатирующие интерес к сексу или не носящие оскорбительный характер; изображения или описания жестокости или насилия без натуралистического показа процесса.
"На сегодняшний день предлагаю всем охладить пыл, запастись терпением и дождаться премьеры, а главное, доверить оценку "Матильды" зрителям. Думаю, вы знаете, как наш министр относится к искажению истерических фактов, к искажению исторической правды вообще и в кинематографе в частности, но подчеркну — именно как гражданин, а как министр исполняет свои обязанности согласно закону", — заметил Тельнов.
Он подчеркнул, что на данный момент Минкультуры владеет большей информацией о фильме, чем депутат Наталья Поклонская, которая действует в рамках закона, но его не видела. "Возможно, точка зрения Натальи Владимировны и её единомышленников изменится после выхода ленты в прокат", — заключил Тельнов.
Провокации нет
Вопрос о том, какой возрастной рейтинг будет присвоен "Матильде", поднимался задолго до выдачи прокатного удостоверения. Так, в декабре минувшего года генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев предположил, что фильм может быть разрешен к показу с 12 лет, поскольку картина "полна целомудрия и исторической значимости".
"Рейтинг 16+, присвоенный фильму "Матильда" Минкультом, наглядно демонстрирует, что в картине нет ничего такого, что явилось бы основанием повысить рейтинг до максимальных 18+. Присвоенный рейтинг говорит о том, что фильм посмотрит достаточно широкий сегмент зрительской аудитории, которая сможет составить своё собственное мнение о фильме! Так же, как своё собственное мнение сформировало о фильме "Матильда" министерство культуры Российской Федерации", — сказал Рязанцев.
При этом в пресс-службе картины уточнили, что рейтинг является вполне ожидаемым, поскольку одна сцена в трейлере "будоражит зрителей", но никаких других провокативных эпизодов в "Матильде" нет.
Правильное решение
Продюсер фильма Владимир Винокур отнесся к решению Минкультуры со сдержанным оптимизмом, выразив уверенность, что "Матильда" будет иметь успех в любом случае.
"Я смотрел фильм, он очень хороший, красочный, яркий, насыщенный, с прекрасными актерами. Алексей Учитель молодец. Я считаю, что фильм будет настоящим явлением, несмотря на такую рекламу от мадам Поклонской, которая не смотрела картину и не знает ничего о Матильде Кшесинской. Он будет иметь успех", — сказал Винокур, отвечая на вопрос РИА Новости, как он оценивает такой рейтинг картины.
Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу императора Николая II.
Накануне с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана. В ведомстве пояснили, что министерство не может запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в каком-либо из регионов России, так как этот вопрос решают сами регионы.
Главную роль в картине сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.