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Культура

Страсти по "Матильде": эксперты разрешили картину зрителям от 16 и старше

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (75)
15:5910.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСъемки фильма Алексея Учителя МатильдаСъемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Эксперты Минкультуры РФ положили конец неутихающим спорам по поводу "Матильды" Алексея Учителя: они посмотрели фильм и объявили, что зрители, достигшие 16 лет, смело смогут отправляться в кино; на решение министерства положительно отреагировали и культурные деятели.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Петербурге не собираются ограничивать прокат "Матильды"
Новая картина Алексея Учителя "Матильда" стала одной из самых обсуждаемых новинок года задолго до выхода в прокат. Фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II, взволновал многих потенциальных зрителей неоднозначной интерпретацией личности канонизированного правителя. При этом многочисленные экспертизы показывали, что никаких провокационных эпизодов в картине нет.

Охладить пыл до премьеры

В четверг Минкультуры РФ официально поставило точку в непрекращающихся спорах, присвоив картине рейтинг 16+. Об этом журналистам сообщил глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов. Он уточнил, что эксперты ведомства посмотрели фильм "Матильда" и составили заключение о его соответствии законодательству.

"Напомню, в законодательстве указан конкретный перечень того, что запрещено к публичной демонстрации в России, ничего из этого перечня в содержании картины не обнаружено", — подчеркнул Тельнов.

Возрастной рейтинг 16+ разрешает детям, достигшим соответствующего возраста, ознакомится с такой информационной продукцией, которая может содержать оправданные сюжетом "изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера", не эксплуатирующие интерес к сексу или не носящие оскорбительный характер; изображения или описания жестокости или насилия без натуралистического показа процесса.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Станислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Говорухин прокомментировал выход в прокат фильма "Матильда"
По словам Тельнова, в Конституции РФ четко указано, что цензура в стране запрещена, то есть ни один орган госвласти не может запретить показ художественного произведения по политическим, идеологическим или иным мотивам. Он предложил всем набраться терпения и дождаться премьеры картины, чтобы делать выводы.

"На сегодняшний день предлагаю всем охладить пыл, запастись терпением и дождаться премьеры, а главное, доверить оценку "Матильды" зрителям. Думаю, вы знаете, как наш министр относится к искажению истерических фактов, к искажению исторической правды вообще и в кинематографе в частности, но подчеркну — именно как гражданин, а как министр исполняет свои обязанности согласно закону", — заметил Тельнов.

Он подчеркнул, что на данный момент Минкультуры владеет большей информацией о фильме, чем депутат Наталья Поклонская, которая действует в рамках закона, но его не видела. "Возможно, точка зрения Натальи Владимировны и её единомышленников изменится после выхода ленты в прокат", — заключил Тельнов.

Провокации нет

Вопрос о том, какой возрастной рейтинг будет присвоен "Матильде", поднимался задолго до выдачи прокатного удостоверения. Так, в декабре минувшего года генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев предположил, что фильм может быть разрешен к показу с 12 лет, поскольку картина "полна целомудрия и исторической значимости".

Съемки фильма Матильда. Архивное фото
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
В "Каро-Премьер" прокомментировали присвоение "Матильде" рейтинга 16+
Впрочем, возрастную отметку 16+ прокатчик также воспринял положительно.

"Рейтинг 16+, присвоенный фильму "Матильда" Минкультом, наглядно демонстрирует, что в картине нет ничего такого, что явилось бы основанием повысить рейтинг до максимальных 18+. Присвоенный рейтинг говорит о том, что фильм посмотрит достаточно широкий сегмент зрительской аудитории, которая сможет составить своё собственное мнение о фильме! Так же, как своё собственное мнение сформировало о фильме "Матильда" министерство культуры Российской Федерации", — сказал Рязанцев.

При этом в пресс-службе картины уточнили, что рейтинг является вполне ожидаемым, поскольку одна сцена в трейлере "будоражит зрителей", но никаких других провокативных эпизодов в "Матильде" нет.

Правильное решение

Продюсер фильма Владимир Винокур отнесся к решению Минкультуры со сдержанным оптимизмом, выразив уверенность, что "Матильда" будет иметь успех в любом случае.

"Я смотрел фильм, он очень хороший, красочный, яркий, насыщенный, с прекрасными актерами. Алексей Учитель молодец. Я считаю, что фильм будет настоящим явлением, несмотря на такую рекламу от мадам Поклонской, которая не смотрела картину и не знает ничего о Матильде Кшесинской. Он будет иметь успех", — сказал Винокур, отвечая на вопрос РИА Новости, как он оценивает такой рейтинг картины.

Кадр из фильма Матильда. Архивное фото
© ТПО Рок (2017)
Эксперты Минкультуры не нашли в "Матильде" ничего запрещенного к показу
При этом глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин назвал такое решение правильным. По его мнению, все возможные претензии идеологического плана следовало высказывать раньше, на стадии утверждения сценария. "Я думаю, что правильно они сделали, потому что сценарий все читали, когда деньги на съемки выдавали. Кино снято по сценарию и на высоком уровне", — заявил Говорухин РИА Новости.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу императора Николая II.

Накануне с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана. В ведомстве пояснили, что министерство не может запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в каком-либо из регионов России, так как этот вопрос решают сами регионы.

Главную роль в картине сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

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Культура
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Ну пиар просто идёт в гору... Нарочно не придумаешь.
Если на фильме поставят 16+, теперь на него попрутся и 16-, и 70+ ))
16:12
10.08.2017
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