В Петербурге не собираются ограничивать прокат "Матильды"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Власти Петербурга не будут ограничивать прокат фильма Алексея Учителя "Матильда" в северной столице, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского комитета по культуре.

"Пока никаких изменений (в планах проката фильма в Петербурге – ред.) не было. По крайней мере, такой информации не поступало", — сказал собеседник агентства.

Ранее с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана, в ведомстве пообещали учесть их просьбу. Как пояснили в Минкультуры, прокатное удостоверение выдается на всю страну, однако регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.