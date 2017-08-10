В Петербурге не собираются ограничивать прокат "Матильды"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Власти Петербурга не будут ограничивать прокат фильма Алексея Учителя "Матильда" в северной столице, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского комитета по культуре.
Ранее с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана, в ведомстве пообещали учесть их просьбу. Как пояснили в Минкультуры, прокатное удостоверение выдается на всю страну, однако регионы уполномочены самостоятельно ограничить прокат фильма на своей территории.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.