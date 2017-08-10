В "Каро-Премьер" прокомментировали присвоение "Матильде" рейтинга 16+

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Рейтинг 16+, присвоенный фильму "Матильда" Алексея Учителя, позволит оценить картину достаточно широким слоям аудитории, и доказывает, что в фильме нет ничего провокационного, считает генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов сообщил журналистам в четверг, что министерство выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда", картине присвоена категория 16+.

"Рейтинг 16+, присвоенный фильму "Матильда" Минкультом, наглядно демонстрирует, что в картине нет ничего такого, что явилось бы основанием повысить рейтинг до максимальных 18+. Присвоенный рейтинг говорит о том, что фильм посмотрит достаточно широкий сегмент зрительской аудитории, которая сможет составить своё собственное мнение о фильме! Так же, как своё собственное мнение сформировало о фильме "Матильда" министерство культуры Российской Федерации", — сказал Рязанцев, чьи слова приводит пресс-служба компании Sarafan PR.

При этом в пресс-службе картины уточнили, что рейтинг является вполне ожидаемым, поскольку одна сцена в трейлере "будоражит зрителей", но никаких других провокативных эпизодов в "Матильде" нет.