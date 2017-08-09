В Тверской области реализуют выставочный проект о Николае Гумилеве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Региональный выставочный проект, посвященный жизни и творчеству поэта Николая Гумилева появится в городе Бежецк Тверской области, сообщила РИА Новости председатель комитета по делам культуры области Ирина Репина.

По ее словам, решение принято по инициативе губернатора Игоря Рудени. За основу проекта взята экспозиция народного музея Гумилева в Бежецке, созданного силами энтузиастов в 2012 году. Она будет дополнена экспонатами из фондов Тверского государственного объединенного музея и разместится на выставочной площадке в исторической части города.

"К проекту мы приступаем совместно с экспертами российского Гумилевского общества. Эта общественная организация курировала работу народного музея Гумилева в Бежецке с момента создания и большинство экспонатов принадлежит ей. Достигнуто общее понимание, что в сегодняшнем формате выставка не может удовлетворить интерес жителей и гостей города к верхневолжским страницам биографии поэта, а значит — требует качественного развития", — сказала Репина.

По ее словам, проект призван усилить музейную и туристическую привлекательность региона.

"Есть идея расширить музейное пространство Бежецка под эгидой Тверского государственного объединенного музея и Фонда развития малых городов. В рамках выставочного проекта мы также хотим уделить внимание знаменитым уроженцам Бежецка. Безусловно, проект претендует на роль одного из центров культурной жизни муниципального образования и подчеркивает историческую вовлеченность Тверской области в процессы развития русского искусства и литературы", — заключила Репина.

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