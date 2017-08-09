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Культура

Радушие за "железным занавесом" – каким иностранец увидел Советский Союз

14:2509.08.2017
(обновлено: 14:28 09.08.2017)
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© Фото : из личного архива Джузеппе СкоттиДжузеппе Скотти, участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студенчества 1957 годаДжузеппе Скотти, участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студенчества 1957 года
© Фото : из личного архива Джузеппе Скотти

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости, Анна Михайлова. В октябре этого года Россия в третий раз примет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В 1957 и 1985 годах он проходил в Москве, а теперь участники из 150 стран съедутся в Сочи.

В преддверии фестиваля в Италии выходит книга "Великое заблуждение: Москва с 1957 по 2017 год. Всемирные фестивали демократической молодежи". Автор – итальянский врач Джузеппе Скотти – участник самого массового фестиваля 1957 года вспоминает о своей поездке в СССР. С разрешения писателя РИА Новости публикует отрывки из его книги.

© Фото : из личного архива Джузеппе СкоттиДжузеппе Скотти, участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студенчества 1957 года
© Фото : из личного архива Джузеппе Скотти
Джузеппе Скотти, участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студенчества 1957 года

В Москву 18-летний Джузеппе Скотти приехал в составе итальянской делегации коммунистической молодежи. В столицу Страны Советов они прибыли через  Одессу, куда, в свою очередь, приплыли из Марселя на пароходе "Победа". На протяжении всего пути иностранцев встречали, как долгожданных гостей, — вспоминает Скотти.

Во время митинга Молодежь и студенты за мир, предотвращение ядерной войны и разоружение. XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 28 июля 1985
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Мир, дружба и Москва по талонам: участники — о фестивалях молодежи в СССР

"Во время путешествия это впечатление усиливалось, концентрировалось: как можно остаться равнодушным, когда на каждой станции молодые люди, девушки, мужчины и женщины несут вам цветы, обнимают вас, пожимают руку и серьезно говорят: "Мир и дружба", расспрашивают все о вас, о вашей работе, о вашей стране? Как можно остаться равнодушным, когда на маленькой станции на Украине, земле, познавшей нацистское вторжение и оккупацию, в три часа ночи под проливным дождем сотни человек ждут, когда проедет поезд, чтобы мы почувствовали их стремление поделиться с нами миром и дружбой?"

Автор отмечает, что уже там, в Одессе, главным потрясением от поездки за "железный занавес" для итальянских делегатов стало радушие советских людей.

"Для нас каждый самый незаметный эпизод — от колхозниц, которые дарят нам яблоки, до девочки, которая, краснея, протягивает нам открытку со своим адресом и дружеским приветствием — играл глубокую личную роль. На станциях "Курская" и "Киевская" нас ждали тысячи граждан, аплодируя и улыбаясь", — делится итальянец воспоминаниями о прибытии в Москву.

© Фото : из личного архива Джузеппе СкоттиДжузеппе Скотти, участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студенчества 1957 года
© Фото : из личного архива Джузеппе Скотти
Джузеппе Скотти, участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студенчества 1957 года

Свои первые впечатления от советской столицы Джузеппе Скотти восстанавливает по телеграмме, которую он отправил отцу сразу по прибытии. Поселили иностранца в гостинице "Заря".

"Все, кажется, очень хорошо организовано, по американской системе самообслуживания, когда ты берешь все сам, без помощи официантов, готовят здесь неплохо. Столы накрыты под многочисленными большими тентами рядом с домами, где мы живем. Никаких недостатков нет, отличные санитарные условия с душами, которыми я, естественно, уже воспользовался… Я понимаю, что нас ждут насыщенные, интересные и по-настоящему яркие дни".

© РИА Новости / А. ВоротынскийПерейти в фотобанкVI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, 28 июля 1957 год
© РИА Новости / А. Воротынский
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VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, 28 июля 1957 год

От разнообразия у молодых людей разбегались глаза, –  признается Скотти.

"Пока туристические автобусы везут нас к гостиницам, через весь город, на окраину города, мы смотрим на Москву, на ее улицы и дома, столь отличные от наших, на ее граждан, которые одеты так просто и так непохоже на нас, и все же мы чувствуем себя как дома, как будто мы в родной семье. Это впечатление связано еще и с тем, что москвичи приветствуют нас, принимая как своих. После удивительного представления, в котором участвуют ни много ни мало 20 тысяч советских молодых людей, мы сталкиваемся с дилеммой, как прожить ближайшие две недели. Эта дилемма связана, как вы с легкостью поймете, отнюдь не с отсутствием дел, а с растерянностью среди множества возможностей".

© РИА Новости / ТрепетовПерейти в фотобанкVI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве
© РИА Новости / Трепетов
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VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве

В фестивальном буклете, который цитирует Скотти, упоминаются почти 400 мероприятий, которые проходили каждый день в парках, театрах, концертных залах, домах культуры, кинотеатрах, на стадионах, а также на площадях и улицах Москвы. Здесь были и балеты, и народные танцы, и визиты на заводы, в больницы, колхозы, на спортивные состязания.

Праздничный салют в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва, 1957 год
© РИА Новости / Сергей Косырев
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Наследство 1957: что осталось от VI Фестиваля молодежи и студентов в Москве

Больше всего итальянца впечатлило знакомство с советской музыкой. Песня "Подмосковные вечера", которая затем станет популярной во всем мире, впервые прозвучала на фестивале 1957 года. Она запомнилась итальянцу, как символ "русской души".

"Это томная меланхоличная современная мелодия, которую могла породить только русская душа. Что бы ни говорилось в ее словах, ее ноты, ее медленный, повторяющийся и затягивающий ритм в течение двух недель будут сопровождать импровизированные танцы в парках, в садах и на улицах города. На эти улицы, площади и танцы стремились молодые люди и девушки Советского Союза и со всего мира".

"Припева "Подмосковных вечеров", который каждый был в состоянии расслышать и напеть, было достаточно, чтобы пробудить у всех нас сентиментальную тоску и любовные иллюзии. Неважно, что песня родилась в Ленинграде в 1955 году и изначально в ней говорилось именно о ленинградских вечерах", — вспоминает Скотти.

© Фото : Главный Универсальный МагазинГУМ в дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© Фото : Главный Универсальный Магазин
ГУМ в дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Участников итальянской делегации приятно поразило, что в разгар "холодной войны" на улицах советской Москвы звучал и американский джаз. В этом сочетании, казалось бы, несочетаемого заключалась уникальная атмосфера свободы и дружбы, которая царила на фестивале, — считает Скотти.

"Между прилагательным "коммунистическая" и существительным "молодежь" равновесие бывало довольно шатким, если не сказать противоречивым. Часто существительное превалировало над прилагательным. Я помню атмосферу удивительной свободы и счастья в те дни. Весь мир был моей родиной, нашей родиной.  Но, в первую очередь, все мы были друзьями, молодые люди и девушки со всего мира были моими друзьями. А там где молодые люди, там и веселье, и любовь, и музыка. Символично, что музыкальным сопровождением фестиваля стала российская песня, мелодичная, романтичная, печальная и спокойная," – заключает автор.

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