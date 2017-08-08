Фестиваль "Танцы, джаз и арфа" пройдет 11-12 августа

Зрители на концерте в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

Зрители на концерте в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самые знаменитые и необычные джазовые группы России выступят 11 и 12 августа на фестивале под открытым небом "Танцы, джаз и арфа" в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ, сообщает официальный портал мэра Москвы.

11 августа гостей ждет концерт "Волшебная музыка лета" проекта "Арфа и джаз", соединяющего акустическую оркестровую арфу и джаз-ансамбль. Кульминацией вечера станет партия Валерии Рэй на самом молодом инструменте планеты — экзотическом ханг-драме. В репертуаре коллектива — композиции мультиинструменталиста Антона Котикова, аранжировки джазовых стандартов и популярных мелодий самых разных стилей и направлений: классики, блюза, босановы, латино, этно-джаза, этнической музыки.

"Обычно арфа используется в оркестрах и камерных ансамблях для исполнения классической и академической музыки. В джазовом мире этот благородный инструмент с богатой историей и интересным специфическим звучанием считается экзотикой и используется крайне редко: из известных имен на ум приходят разве что Дороти Эшби, Дэбора Хенсон-Конант, Жакез Франсуа, Лори Эндрюс, Эдмар Кастанеда", — рассказал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.

12 августа в рамках фестиваля выступит самый известный джаз-банд Jazz Dance Orchestra под управлением Вадима Зайдина. В программе — органичное соединение американского джаза, поп-хитов, русского фольклора и многого другого.

По словам Алексея Ретеюма, Jazz Dance Orchestra — это родоначальник стиля поп-джаз в России. Музыканты исполняют танцевальный джаз эпохи Гленна Миллера для широкого слушателя.

"Знакомые всем зарубежные и русские хиты Майкла Джексона, Рианны, Moby, Black Eyed Peas, ABBA, Deep Purple, Modern Talking, Ace of Base, Pussycat Dolls и прочих звезд оркестр играет так, будто они написаны в далеких 1930-х! Несомненный профессионализм, безупречный вкус и самоирония — то, что отличает Jazz Dance Orchestra. Это уникальный коллектив, который придется по душе любой аудитории", — добавил директор "Аптекарского огорода".

Билеты можно купить в интернете и в кассе ботанического сада. Дети до шести лет включительно и ветераны Мещанского района могут побывать на концертах бесплатно.