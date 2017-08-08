Фотовыставка об истории ВДНХ откроется в ГУМе

Павильон СССР на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве. 1954 год. Архивное фото

Павильон СССР на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве. 1954 год. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Уникальная фотовыставка "ВДНХ. Архитектура. События. Люди" будет работать с 10 по 31 августа на первой линии главного универсального магазина в столице, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В экспозицию вошли более 100 редких фоторабот из собрания "Мультимедиа-арт-музея" (МАММ), архивов информационного агентства России ТАСС, ВДНХ и современных фотографов. Многие из них нигде не публиковались и будут демонстрироваться впервые.

Большинство снимков посвящено ярким событиям и праздникам, в разные годы проходившим на территории ВДНХ, начиная с VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, и заканчивая фестивалем искусств "Вдохновение" в 2016 году. Кроме того, фотографы запечатлели среди посетителей известных личностей, например первого космонавта Юрия Гагарина, летчика-космонавта СССР Владимира Комарова, космонавта Валентину Терешкову и многих других.

Фотовыставку дополнят видеоматериалы о ВДНХ, которые будут транслироваться на специальный установленный экран.

Вход свободный.