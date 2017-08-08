На фестивале "Окно в Европу" покажут фильм Николая Дрейдена об изменах

ВЫБОРГ, 8 авг — РИА Новости. Фильм с интригующим названием "Анатомия измены" представит в конкурсе игрового кино на фестивале "Окно в Европу" режиссер Николай Дрейден, показ состоится 8 августа в кинотеатре "Выборг Палас".
Вначале, как рассказал режиссер, он сделал одну новеллу, а потом попробовал перенести эту ситуацию в другую страну, и это показалось интересным — тема обрела объем, глубину.
"Захотелось поговорить об универсальных вещах поэтическим языком, отойти от традиционных общепринятых конъюнктурных вещей, найти новый язык, новую форму. Хотелось показать, что проблемы семьи, которые, по мнению многих все те же, сейчас совершенно другие, я испытал это на собственной шкуре. Мир идет к какому-то новому способу существования. И изменение института семьи неизбежно", — добавил Дрейден.
"А каждое наше слово и каждый поступок совершают переворот в мире. Этот фильм, построенный на самой жизни, стал для меня настоящим жизненным уроком", — подчеркнул Дрейден.
В картине снималась интернациональная актёрская группа из семи стран — события перемещались из России в Израиль, Палестину, Китай, Данию, Финляндию, Австрию.
"Все актеры согласились сниматься, потому что для них этот разговор был также важен. Что касается оплаты, то я попытался применить редко используемую в России систему royalty. Мне удалось сделать уникальную версию, где звучат все семь языков",- сказал Дрейден.