На фестивале "Окно в Европу" покажут фильм Николая Дрейдена об изменах

ВЫБОРГ, 8 авг — РИА Новости. Фильм с интригующим названием "Анатомия измены" представит в конкурсе игрового кино на фестивале "Окно в Европу" режиссер Николай Дрейден, показ состоится 8 августа в кинотеатре "Выборг Палас".

"Все началось с одноактных пьес о прелестях измены Валентина Красногорова, известного ленинградского сценариста, представителя направления поэтического реализма. И я решил, затронув тему измены, поразмышлять о том, насколько сегодня, когда все так изменилось, уместно говорить об институте семьи", — рассказал РИА Новости Дрейден.

Вначале, как рассказал режиссер, он сделал одну новеллу, а потом попробовал перенести эту ситуацию в другую страну, и это показалось интересным — тема обрела объем, глубину.

"Захотелось поговорить об универсальных вещах поэтическим языком, отойти от традиционных общепринятых конъюнктурных вещей, найти новый язык, новую форму. Хотелось показать, что проблемы семьи, которые, по мнению многих все те же, сейчас совершенно другие, я испытал это на собственной шкуре. Мир идет к какому-то новому способу существования. И изменение института семьи неизбежно", — добавил Дрейден.

Тема по сюжету — измена. Но, как сказал режиссер, главный разговор о том, как люди не слышат и не чувствуют друг друга, не ощущают ответственности за свои слова и поступки.

"А каждое наше слово и каждый поступок совершают переворот в мире. Этот фильм, построенный на самой жизни, стал для меня настоящим жизненным уроком", — подчеркнул Дрейден.

В картине снималась интернациональная актёрская группа из семи стран — события перемещались из России в Израиль, Палестину, Китай, Данию, Финляндию, Австрию.

"Все актеры согласились сниматься, потому что для них этот разговор был также важен. Что касается оплаты, то я попытался применить редко используемую в России систему royalty. Мне удалось сделать уникальную версию, где звучат все семь языков",- сказал Дрейден.