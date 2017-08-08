На фестивале "Окно в Европу" покажут фильм "Песни Абдула" о гастарбайтере

ВЫБОРГ, 8 авг — РИА Новости. Документальный фильм "Песни Абдула" о гастарбайтере, который стал лауреатом театральной премии "Золотая Маска", будет участвовать в конкурсе "Копродукция" на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге, показ состоится во вторник. Эта картина — результат совместной работы российских и французских кинематографистов, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Главный герой фильма Абдумамад Бекмамадов (Абдул) — трудовой мигрант с Памира, который приехал в Москву на заработки. Он, как и его собратья, работает где придется: на стройке, грузчиком. Но еще Абдул сочиняет песни на основе национальных мелодий и пишет к ним стихи, в которых рассказывает о своей жизни в Москве.

"Я познакомилась с Абдулом совершенно случайно — увидела его в спектакле Театра.doc "Акын-опера", где он участвовал вместе с памирскими музыкантами. Интересно, что все трое участников, в том числе Абдул, стали лауреатами главной российской театральной премии "Золотая Маска". Меня заинтересовала судьба этого талантливого человека, и захотелось снять об Абдуле фильм", — рассказала РИА Новости режиссер Анна Моисеенко.

По ее словам, эта история понравилась французскому продюсеру Жан-Мари Барбу, вместе с которым и был создан фильм. Работа над картиной заняла пять лет, три года шли съемки ленты.

"Мы снимали Абдула на работе — он, кстати говоря, и во время съемок продолжал работать грузчиком, — и дома на Памире, где живут его жена и дети. Я ездила вместе с ним к нему на родину, где он не был 10 лет — работал в Москве и посылал деньги домой на новый дом. И вот дом был построен, и мы приехали на новоселье", — сказала Моисеенко.

Много событий произошло в жизни Абдула за время съемок фильма: приезд на родину, свадьба дочери, первые выступления…

По словам режиссера, сейчас жизнь Абдула понемногу меняется, он решил теперь заниматься только творчеством, создать свой ансамбль из памирских музыкантов, проживающих в Москве, и выступать, исполнять свои песни.

На фестивале в Выборге зрители увидят не только фильм об Абдуле, но и услышат выступление ансамбля памирской музыки и его песни. Фильм станет главным подарком для Абдула к его 50-летию, которое он отметит в августе.