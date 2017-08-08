На кинофестивале "Окно в Европу" покажут фильм о брошенных детях

ВЫБОРГ, 8 авг — РИА Новости. Режиссер Евгений Татаров во вторник представит в конкурсе игрового кино на фестивале "Окно в Европу" в Выборге фильм "Ничей" на острую тему брошенных детей, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Ничей" — история о 12-летнем мальчике, который после смерти матери попал в детский дом, откуда его взяла к себе родная тетя. Картина наблюдает за тем, как складываются отношения тети и мальчика, который мечтает о том, что когда брат выйдет из тюрьмы, он заберет его домой.

"Главная тема — ненужные дети. Дети, по разным причинам оставшиеся без родителей, вынужденные жить в детском доме. Непонятно, как это может происходить в 21-м веке? Везде прогресс, а в простых человеческих отношениях остаются такие серьезные проблемы. Особенно ужасно, что это касается детей. И еще одна тема затрагивается в фильме — тема одиночества в глобальном смысле", — сказал РИА Новости Татаров.

Он добавил, что является поборником реалистического взгляда на жизнь, правды жизни, и поэтому с особой радостью работал над этим материалом.

Как подчеркнул режиссер, было очень важно найти исполнителя главной роли — мальчика. "И мы нашли его в Питере. Это Олег Чугунов, уже опытный, много снимавшийся. И я не жалею, что выбрал именно его, — Олег не подвел, хорошо и много работал. И, конечно, повезло с замечательной актрисой Надеждой Маркиной, которая сыграла главную женскую героиню — тетю мальчика".

По словам режиссера, фильм снимался в Ленинградской области, недалеко от Выборга.