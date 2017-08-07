Архитектура на века: дому Наркомфина в Москве вернут исторический облик

МОСКВА, 7 авг — РИА Недвижимость. Дом Наркомфина в Москве, знаменитый памятник эпохи конструктивизма, не ремонтировавшийся более 80 лет, будет отреставрирован в течение ближайших двух лет, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. При этом после реставрации, в ходе которой сохранят первоначальную архитектуру здания, дом вновь станет жилым, а некоторые его площадки будут выполнять общественные функции.

Вторая жизнь

Жилой комплекс на Новинском бульваре — так называемый дом Наркомфина — был построен в 1928-30 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Состоящее из двух корпусов, жилого и коммунального зданий, постройка является образцовым примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. К 2016 году общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Реализация проекта реставрации дома началась в июле 2017 года.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, "у здания, наконец, появился единый собственник, который начал реставрационные работы". Мэр выразил надежду на то, что после реставрации "дом Наркомфина обретет вторую жизнь, которая будет даже лучше, чем первая", добавив, что здание будет отремонтировано в течение двух лет.

Главный архитектор проекта Алексей Гинзбург — внук Моисея Гинзбурга, по проекту которого был построен дом, отметил, что в ходе реставрации объект планируется привести к его первоначальному виду.

Инвестиции в реставрацию могут составить порядка 1,5-2 миллиардов рублей, сообщил РИА Недвижимость Сергей Кириленко, один из совладельцев ООО "Лига прав", которому принадлежит здание. Он уточнил, что квартиры после реставрации будут выставлены на продажу. Всего их, по его словам, 46 штук. На сегодняшний день здесь практически все квартиры сданы, в основном они используются как офисы, пояснил Кириленко.

Все под одной крышей

Стоимость квартир может быть выше по сравнению с другими, расположенными в той же локации, считает представитель ООО "Лига прав". Одним из факторов, влияющих на цену квартир, станут их параметры: по сути, они будут двухуровневыми, уточнил он.

Дом Наркомфина, согласно замыслу своих создателей, должен был помочь перестроить быт советского человека на образцовый коммунистический лад. "Это был коммунальный дом нового типа, который показывал соединение общественного и частного. Квартиры соседствовали с большим количеством общественных пространств", — рассказал Гинзбург.

По его словам, крышу дома после завершения реставрации здания планируется использовать как общественное пространство.

"Крыша являлась, является и будет являться общественным пространством. Она будет использоваться, там можно проводить мероприятия, можно заниматься йогой или тем, что будет модно", — сказал архитектор. При этом крыша и сейчас используется для занятий фитнесом и йогой.

Кириленко в свою очередь поведал о том, что вокруг дома появится парк площадью 3 гектара. По его словам, располагающаяся сегодня на асфальтированной территории парковка входит в охранные границы памятника, и в дальнейшем ее уберут, увеличив площадь озеленения.

"Мы планируем воссоздать территорию в том виде, в котором она была изначально", — добавил Кириленко, отметив, что строительство капитальных объектов в парке не планируется.

Объект всемирного наследия

Архитекторы проекта реставрации дома надеются на то, что здание будет включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сказал Гинзбург.

"Появились предпосылки для того, чтобы дом наконец-то занял то место, которое должен занимать. Очень хотелось бы, чтобы он вошел в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, для этого он должен быть отреставрирован по тем канонам, которые существуют во всем мире", — отметил он.

Гинзбург рассказал, что при внешней простоте архитектуры здания возникают сложности в работе по его "внутренней реставрации". В частности, по его словам, "сложно воссоздать систему коммуникаций, в точности повторяющую оригинальный проект, а отходить от него нельзя, так как будут страдать архитектурные характеристики дома".