Экранизация романа Кинга "Темная башня" стала лидером российского проката

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Фантастический блокбастер "Темная башня", снятый по мотивам знаменитого цикла романов Стивена Кинга, возглавил российский кинопрокат, собрав в первые прокатные выходные 263,1 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Поклонники творчества "короля ужасов" Стивена Кинга наконец-то дождались выхода экранизации цикла романов "Темная башня". Режиссером фильма стал датчанин Николай Арсель, он же выступил и соавтором сценария, одобренного лично Кингом. Писатель был вовлечен во все стадии процесса работы над фильмом.

Темная башня во вселенной Кинга удерживает целостность Срединного мира, разрушить ее мечтает всемогущий человек в черном Уолтер О'Дим, ему противостоит последний стрелок Роланд Дискейн. Между двух противоборствующих сил оказывается обычный 14-летний мальчик из нашего мира, значительную часть истории зритель видит именно его глазами. Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.

На вторую строчку сместился детективный боевик Дэвида Литча "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон в роли спецагента британской разведки. За прошедшие выходные фильм собрал 32,2 миллиона, а сборы за две недели составили 164,7 миллиона рублей.

Мультфильм "Стань легендой! Бигфут младший", напротив, поднялся в рейтинге на одну строку, заняв третье место. За вторую неделю проката сказка о наследнике хранителей леса собрала 30,6 миллионов рублей, а всего фильм заработал 93,3 миллиона. Шествую неделю подряд в лидерах проката остается мультфильм "Гадкий Я-3": на этих выходных его сборы составили 27,5 миллиона рублей, а общая сумма перевалила за 1,4 миллиарда.

Военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк", посвященная событиям Второй мировой войны, быстро сдала позиции. На третьей неделе проката она замыкает рейтинг, собрав за прошедшие выходные лишь 20,8 миллиона рублей. Всего фильм собрал 304 миллиона.