Экранизация романа Кинга "Темная башня" стала лидером российского проката

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Фантастический блокбастер "Темная башня", снятый по мотивам знаменитого цикла романов Стивена Кинга, возглавил российский кинопрокат, собрав в первые прокатные выходные 263,1 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.
Темная башня во вселенной Кинга удерживает целостность Срединного мира, разрушить ее мечтает всемогущий человек в черном Уолтер О'Дим, ему противостоит последний стрелок Роланд Дискейн. Между двух противоборствующих сил оказывается обычный 14-летний мальчик из нашего мира, значительную часть истории зритель видит именно его глазами. Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи и Идрис Эльба.
На вторую строчку сместился детективный боевик Дэвида Литча "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон в роли спецагента британской разведки. За прошедшие выходные фильм собрал 32,2 миллиона, а сборы за две недели составили 164,7 миллиона рублей.
Военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк", посвященная событиям Второй мировой войны, быстро сдала позиции. На третьей неделе проката она замыкает рейтинг, собрав за прошедшие выходные лишь 20,8 миллиона рублей. Всего фильм собрал 304 миллиона.