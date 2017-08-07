Концерт "Рандеву со скрипкой" пройдет в "Аптекарском огороде"

Зрители на концерте в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

Зрители на концерте в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

Серия камерно-инструментальных вечеров стартует в старинной лаборатории ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщает официальный портал мэра Москвы. Первый такой концерт, "Рандеву со скрипкой", пройдет 10 августа, на нем выступят пианист-виртуоз Филипп Чельцов и скрипачка Екатерина Зейнетдинова.

В программе — произведения Франца Шуберта, Никколо Паганини, Сергея Рахманинова, Жюля Массне, Мориса Равеля и других композиторов.

Мероприятие начинается в 20:00. Билеты необходимо бронировать на сайте и выкупать в кассе сада. При этом детям до шести лет и ветеранам Мещанского района вход бесплатный.