Путин поздравил Софию Ротару с днем рождения

София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017

София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певицу, народную артистку СССР Софию Ротару с днем рождения, пожелал ей здоровья и творческого долголетия, сообщает пресс-служба Кремля.

"С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, желаю доброго здоровья, успехов, творческого долголетия. Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью — как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады. Как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, беззаветно преданный искусству, сцене, своим многочисленным поклонникам", — говорится в телеграмме президента.

Эстрадная певица, народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины. За свою певческую карьеру Ротару исполнила более 400 песенных произведений, многие из которых стали классикой советской и украинской эстрады.

Певица выпустила свыше 30 альбомов, среди ее дисков последних лет – "И летит моя душа…" (2011), "Прости" (2013), "Давай устроим лето! (2014), "Зима" (2016).