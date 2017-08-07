Путин поздравил Софию Ротару с днем рождения

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил певицу, народную артистку СССР Софию Ротару с днем рождения, пожелал ей здоровья и творческого долголетия, сообщает пресс-служба Кремля.
Эстрадная певица, народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины. За свою певческую карьеру Ротару исполнила более 400 песенных произведений, многие из которых стали классикой советской и украинской эстрады.
Певица выпустила свыше 30 альбомов, среди ее дисков последних лет – "И летит моя душа…" (2011), "Прости" (2013), "Давай устроим лето! (2014), "Зима" (2016).