Газманов о запрете ряда стран бывшего СССР: мои песни поют и будут петь

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Российские исполнитель Олег Газманов, приехавший с концертом в Луганск, заявил, что пусть ему и запретили въезд в ряд стран бывшего СССР, но люди там продолжают петь его песни.

Минкульт Украины в августе 2016 года обнародовал "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны, в него вошел, в частности, Газманов. Также артиста не пускают в Литву и Латвию.

"Мне запретили ехать в Литву, Латвию, на Украину. Пускай. Я для своих людей, для тех, кому нужен. Я нужен здесь (в Донбассе — ред.) и я здесь. Кстати, там запретили мои песни петь… Ну а все равно поют. И в караоке, и везде поют и будут петь", — сказал Газманов перед концертом в Луганске.

Артист выразил готовность еще раз приехать в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики с концертами.

"Я бы хотел в следующую раз приехать сюда, в страну, которая свободная, независимая, мощная, в которой все счастливы люди, в которой дети смеются, радуются. Я хотел бы всем пожелать, чтоб в следующий раз, чтоб это было скоро, я приехал бы в страну, которая ничего не боялась, и все было бы хорошо, — добавил Газманов.