Scooter и "СерьГа": в Крыму стартовал ZBFest

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости (Крым). В Балаклаве (Севастополь) стартовал двухдневный музыкальный фестиваль ZBFest. Открыла его крымская группа Fellas (играет в стиле рок-н-ролл), передает корреспондент РИА Новости (Крым).

Сейчас перед гостями фестиваля выступает рок-группа "СерьГа". Ее основатель Сергей Галанин ранее пообещал исполнить на сцене свои старые и новые песни. После этого ожидается выступление Гарика Сукачева с коллективом "Бригада С". А завершит концертную программу первого дня фестиваля немецкая группа Scooter, которая в пятницу прилетела в Крым.

Перед началом музыкальной части мероприятия его гостям была предоставлена развлекательная программа. Так, на площадке фестиваля установили металлическую вышку, с которой все желающие смогли прыгнуть на надувной батут. Смельчакам также представилась возможность "прокатиться" на механическом быке. Кроме того, экстремалы продемонстрировали свои навыки катания на скейтбордах.

Один из крупнейших музыкальных фестивалей лета ZBFest завершится в Крыму 5 июля. В этот день ожидаются выступления Сергея Шнурова и группы "Ленинград", Димы Билана, группы "Градусы" и L’ONE. Генеральным информационным партнером фестиваля ZBFest выступает РИА Новости (Крым).

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