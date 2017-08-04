РВИО планирует развивать посвященный маршалу Жукову музейный комплекс

ЖУКОВ (Калужская область), 4 авг — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует развивать музейный комплекс, посвященный маршалу Георгию Жукову в городе Жукове, сообщил журналистам в пятницу министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

В пятницу министр с рабочим визитом посетил Калужскую область, в частности город Жуков. Он осмотрел экспозицию музея маршала Жукова, а также избу, где родился великий полководец.

"Сейчас подумаем еще, как развивать это уникальное место, потому что Жуков, конечно, фигура отнюдь не областного масштаба. Жуков — это фигура уровня военного гения, равновеликая, с кем бы сравнить… Суворов, Наполеон, Кутузов. Такого масштаба военное дарование. Постараемся здесь сделать что-то интересное", — сказал министр.