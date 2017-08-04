В Дагестане стартовал фестиваль телерадиовещания "Голос Евразии"

МАХАЧКАЛА, 4 авг — РИА Новости. Четвертый Всероссийский фестиваль национального вещания "Голос Евразии-2017" открылся в Дагестане, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В этом году на победу в 14 номинациях, в том числе "Лучшая просветительская программа", "Лучшая публицистическая программа", "Лучшая программа для детей и юношества" и "Лучшая работа ведущего", претендуют около 300 телевизионных и радиопроектов.

В течение трех дней журналисты из региональных и федеральных СМИ, этнографы, культурологи, представители власти и общественности будут участвовать в форумах, мастер-классах от известных российских журналистов, знакомиться с традициями и культурой Дагестана.

Среди участников фестиваля — ТРК из Санкт-Петербурга и Москвы, Волгограда и Калуги, Красноярска и Нижнего Новгорода, Тулы и Костромы, Алтая, Калмыкии, Тюмени, Марий Эл и Тывы, Удмуртии, Бурятии, Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также Азербайджана.

"Основная цель фестиваля — сохранение и пропаганда традиционных культурных ценностей и самобытности народов России, содействие широкому и всестороннему информированию телезрителей и радиослушателей об истории, этнокультуре и традициях ее народов", — приводятся в пресс-релизе слова приветствия первого заместителя председателя правительства Дагестана Анатолия Карибова участникам "Голоса Евразии".

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