Похитившие сценарий "Игры престолов" хакеры украли тысячи документов HBO

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Взломавшие внутреннюю сеть телеканала HBO хакеры похитили "тысячи внутренних документов компании", пишет профильное издание Variety со ссылкой на уведомление нанятой телеканалом фирмы IP Echelon.

В понедельник сообщалось, что хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий будущего эпизода из популярного сериала "Игра престолов". По заявлениям злоумышленников, в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO. Канал подтвердил, что произошла атака, и сразу же начал расследование инцидента.

Как отмечает издание, телеканал обратился к IP Echelon с целью установить, что именно было украдено в ходе кибератаки. О краже документов стало известно из уведомления, соответствующего требованиям закона об авторском праве в цифровую эпоху, направленного IP Echelon Google с требованием удалить ссылки, ведущие на просочившиеся в сеть файлы. В уведомлении также говорится об утечке большого количества материалов, "защищенных авторским правом, включая документы, изображения видео и аудио (файлы)".

По данным издания, хакеры, по всей видимости, опубликовали персональную информацию об одном из руководителей телеканала в формате текстового документа. В данных содержатся доступы к десяткам аккаунтов в сети, включая подписки к платным изданиям, онлайн банковским услугам и индивидуальным медицинским услугам. Как пишет издание, по меньшей мере один из этих аккаунтов мог дать хакерам доступ к рабочей электронной почте руководителя.

Как пишет издание, телеканал HBO часто обращается за услугами к компании IP Echelon, с целью удалить ссылки на материалы, защищенные авторским правом, из Google. Представитель телеканала отказался от комментариев в отношении уведомления и характера украденных документов, объяснив это тем, что в настоящее время ведется расследование.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.