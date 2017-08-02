Уникальный архив Романовых вернулся из Великобритании в Россию

Посетительница фотографирует документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село и выставленного в экспозиции Россия в Великой войне

Посетительница фотографирует документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село и выставленного в экспозиции Россия в Великой войне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский передал архив императорской семьи Романовых в Ратную палату музея-заповедника Царское Село в городе Пушкин, передает корреспондент РИА Новости.

Архив Романовых стал самой большой коллекцией документов, связанной с венценосной династией, которая пополнила фонды музея. Она охватывает период с середины 1860 по 1928 годы. В архиве более 200 документов: письма, фотографии, телеграммы и рисунки, связанные с императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, великой княгиней Ксенией Александровной, великим князем Михаилом Александровичем, императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной.

© РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Фотографии из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село". Слева: супруга императора Александра III великая княгиня Мария Федоровна, великая княгиня Ксения Александровна и великий князь Александр Михайлович. Справа: великая княгиня Мария Федоровна с детьми Николаем, Георгием и Ксенией © РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Фотографии из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику "Царское село". Слева: супруга императора Александра III великая княгиня Мария Федоровна, великая княгиня Ксения Александровна и великий князь Александр Михайлович. Справа: великая княгиня Мария Федоровна с детьми Николаем, Георгием и Ксенией

Кроме того архив включает письма известного историка великого князя Николая Михайловича к князю Георгию Дмитриевичу Шервашидзе, написанные в 1917-1918 годах. В коллекции находятся также письма британской вдовствующей королевы Александры к великой княжне Ксении и фотографии с рождественскими пожеланиями 1928 года от британского короля Георга V. В архив включены 20 фотографий членов династии Романовых, в том числе портреты императрицы Марии Федоровны, императоров Александра III и Николая II, великой княгини Ксении Александровны.

Обретение архива стало возможным благодаря финансовой помощи Сбербанка России. На выделенные деньги в сумме свыше 5,3 миллиона рублей удалось выкупить документы в частной коллекции в Лондоне.

"Приобретение редкого архива Романовых — это очень важное событие, мы всегда рады поддержке меценатов", — сказал Мединский, поблагодарив Сбербанк за поддержку.

Мединский отметил, что в последние пять лет музейные доходы выросли на 125 процентов. "Это результат гибкой политики, ориентированной на зрителя, и огромной просветительской работы музеев", — сказал министр.

В свою очередь директор музея-заповедника Царское Село Ольга Таратынова сказала, что "в следующем году архив займёт место в западном флигеле Александровского дворца, где будет располагаться фонд Романовых".

Она не уточнила, у кого был выкуплен архив, но предположила, что его владельцами могли быть потомки великой княгини Ксении Александровны.