В EBU заявили, что правила "Евровидения" пересматривают ежегодно

СТОКГОЛЬМ, 2 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Правила проведения международного песенного конкурса "Евровидение" пересматриваются ежегодно, сообщили РИА Новости в Европейском вещательном союзе (EBU), при этом не уточнив, какие изменения в регламент внесены в текущем году.

Немецкий телеканал ARD со ссылкой на документ, переданный ЕBU вещательным копаниям, транслирующим конкурс, сообщил, что союз внес изменения в регламент проведения музыкального конкурса "Евровидение". Как отмечается в сообщении, конфликт между Украиной и РФ показал, что конкурс не должен быть политизированным и использоваться как инструмент манипулирования, а пренебрежение этими принципами в будущем будет грозить дисквалификацией всем участникам и задействованным вещательным компаниям. Кроме того, по новым правилам, все стороны, участвующие в конкурсе, должны гарантировать, "что ни один из участников конкурса или членов делегаций не дает оснований наложить запрет на его въезд в страну".

"Каждый год EBU пересматривает правила и положения конкурса "Евровидение" и при необходимости вносятся корректировки. Это делается для беспрепятственного проведения конкурса, для того, чтобы он оставался справедливым для участвующих вещательных компаний и для того, чтобы конкурс доставлял радость для миллионов зрителей по всему миру", — сообщили в EBU, не конкретизируя, какие именно изменения были внесены в правила проведения конкурса в этом году.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс. Очередной конкурс пройдет в мае 2018 года в Португалии.