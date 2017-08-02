Социальная сеть "ВКонтакте" поддержит фильм Алексея Учителя "Матильда"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Создатели нашумевшей исторической драмы "Матильда", которая выйдет в широкий прокат 26 октября 2017 года, устроили закрытый показ для представителей "ВКонтакте". Социальная сеть объявила о решении оказать фильму широкую информационную поддержку, несмотря на общественную дискуссию о возможном искажении образа царя Николая Второго, допущенном в картине.

Пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников поблагодарил команду, работавшую над "Матильдой", за возможность увидеть фильм до официального проката и отметил серьезность подхода авторов ленты.

"Несмотря на то что фильм находится в процессе производства, даже по его рабочей версии можно оценить всю серьезность отношения и скрупулезность подхода создателей к собственному произведению. Наша площадка всегда была открыта для диалогов и мнений, поэтому мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям "ВКонтакте" сформировать собственное представление о "Матильде”, — подчеркнул Красников.

"ВКонтакте" уже появилась официальная группа фильма, в которой будут публиковать эксклюзивные материалы об этапах производства картины, редкие фото- и кинохроники жизни царской семьи, а также интервью с режиссером и актерами.

В основу сюжета фильма легли отношения балерины Матильды Кшесинской с последним российским императором Николаем II. Противники картины утверждают, что она представляет царя, канонизированного РПЦ, в образе блудника и оскорбляет чувства верующих. Накануне в Москве и других крупных городах страны прошли молитвенные стояния против "Матильды". Одним из главных участников должна была стать депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, которая ранее собрала 100 тысяч подписей граждан против фильма, а также направила запрос в Генпрокуратуру, МВД и Министерство культуры.

"Люди уже расценивают этот фильм как антиправославную провокацию и имеют право так говорить, потому что они выражают свое мнение", — написала Поклонская в своем блоге в LiveJournal.

По словам депутата, кинолента не будет прославлять и культивировать патриотизм и высоконравственные начала. При этом Поклонская ответила отказом на предложение Алексея Учителя

посмотреть фильм до официальной премьеры.