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Культура

Пригожин прокомментировал изменение правил "Евровидения"

14:2102.08.2017
05150
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин. Архивное фотоПродюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Изменения в регламенте проведения музыкального конкурса "Евровидение" должны работать на практике, только тогда они имеют смысл, заявил известный продюсер Иосиф Пригожин.

Рекламный щит с символикой конкурса Евровидение в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: новые правила проведения "Евровидения" вызывают улыбку
Европейский вещательный союз (ЕBU) внес изменения в регламент проведения музыкального конкурса "Евровидение" после запрета украинских властей на въезд участницы от РФ Юлии Самойловой, сообщил немецкий телеканал ARD со ссылкой на документ, переданный ЕBU вещательным копаниям, транслирующим конкурс.

По новым правилам, все стороны, участвующие в конкурсе, должны гарантировать, "что ни один из участников конкурса или членов делегаций не дает оснований наложить запрет на его въезд в страну проведения конкурса в соответствии с законом в связи с особенностями его биографии", говорится в материале. Страна-участник должна сама проверять своих конкурсантов на предмет въезда в страну.

"Любые правила хороши только тогда, когда они исполняются. Но если это не будет работать, зачем придумывать новые правила", — сказал РИА Новости Пригожин.

Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт об изменении правил "Евровидения": EBU недоволен Украиной
Продюсер подчеркнул, что пока не очень понятно, как будет работать новое правило, если сведения о каких-либо запретах на въезд в ту или иную страну заранее не распространяются.

"В ряде случаев ты узнаешь об этом на границе", — пояснил Пригожин. Продюсер также усомнился в пункте регламента, предписывающем не политизировать конкурс, назвав данное положение "просто декларацией".

В новом регламенте отмечается, что конкурс не должен быть политизированным и использоваться как инструмент манипулирования. Причем пренебрежение этими принципами, как отмечается в сообщении телеканала, в будущем будет грозить дисквалификацией всем участникам и задействованным вещательным компаниям.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На "Первом канале" назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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