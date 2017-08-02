Пригожин прокомментировал изменение правил "Евровидения"

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Изменения в регламенте проведения музыкального конкурса "Евровидение" должны работать на практике, только тогда они имеют смысл, заявил известный продюсер Иосиф Пригожин.
По новым правилам, все стороны, участвующие в конкурсе, должны гарантировать, "что ни один из участников конкурса или членов делегаций не дает оснований наложить запрет на его въезд в страну проведения конкурса в соответствии с законом в связи с особенностями его биографии", говорится в материале. Страна-участник должна сама проверять своих конкурсантов на предмет въезда в страну.
"Любые правила хороши только тогда, когда они исполняются. Но если это не будет работать, зачем придумывать новые правила", — сказал РИА Новости Пригожин.
"В ряде случаев ты узнаешь об этом на границе", — пояснил Пригожин. Продюсер также усомнился в пункте регламента, предписывающем не политизировать конкурс, назвав данное положение "просто декларацией".
В новом регламенте отмечается, что конкурс не должен быть политизированным и использоваться как инструмент манипулирования. Причем пренебрежение этими принципами, как отмечается в сообщении телеканала, в будущем будет грозить дисквалификацией всем участникам и задействованным вещательным компаниям.
"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На "Первом канале" назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.