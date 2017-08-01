На Вологодчине пройдет исторический фестиваль "Сугорье-2017" в августе

ВОЛОГДА, 1 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Четвертый межрегиональный фестиваль "Сугорье-2017", на который соберутся лучшие клубы исторической реконструкции России пройдет в Кирилловском районе Вологодской области 5 — 6 августа, сообщил РИА Новости начальник департамента туризма и культуры области Владимир Осиповский.

Фестиваль состоится на территории историко-этнографического комплекса "Сугорье", расположенном на берегу реки Шексна у пассажирского причала Кузино.

"В четвертый раз соберутся лучшие клубы исторической реконструкции России, чтобы оживить славные страницы истории родной земли. Гости фестиваля смогут прогуляться по настоящему воинскому средневековому лагерю, узнают о быте, традициях, вооружении, походной кухне викингов и русичей, попробуют себя в стрельбе из лука и арбалета, метании копья и топора. Желающие получат возможность прокатиться по шекснинским волнам на муромской ладье "Чайка" в окружении суровых мореходов", — рассказал Осиповский.

По его словам, откроется фестиваль парадом военно-исторических клубов. Музыкальная часть праздника будет представлена средневековой музыкой в исполнении питерской группы "Аргемония" и исполнительницы из Кириллова Любови Ершовой. В этот же день в 13.00 будет инсценирован штурм древнерусской крепости викингами с использованием ладьи и осадных орудий.

"В усадьбе "Княжий двор" взору гостей откроются уникальные "живые" музеи: "Княжеская гридница" и "Дом викингов". Свое мастерство продемонстрируют кузнецы и гончары. Специально для гостей фестиваля "Сугорье" Кирилло-Белозерский музей откроет выставку средневекового оружия и доспехов, проведет интересные мастер-классы", — отметил начальник департамента культуры и туризма.