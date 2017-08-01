США
1.081 августа10:02МСК
USD60.06+0.52
EUR70.46+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Юбилейный сезон джаза Koktebel Jazz Party объединит в Крыму мировых звезд

Сюжет:
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2017 (6)
10:0001.08.2017
070
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Архивное фотоМеждународный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Легендарный трубач, звезда "джазовой Мекки" США — Нью-Йорка, Валерий Пономарев наряду с музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступит на юбилейном сезоне джаза Koktebel Jazz Party, который пройдет в артистическом поселке Крыма с 18 по 20 августа.

Фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Александр Полегенько
Коктебель, джаз, вино: как крымские виноделы привлекают туристов

В своем интервью радиостанции Sputnik Валерий Пономарев подчеркнул, что международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party ежегодно объединяет на одной площадке тысячи ценителей джаза и десятки лучших джазовых исполнителей со всего мира. В юбилейном для площадки году, уверен джазмен, географическая палитра музыкантов будет еще насыщеннее. Там более, что Koktebel Jazz Party — это не просто джазовый концерт, это настоящее событие, которого поклонники и ценители джаза ждут с нетерпением.

Свое первое выступление на джазовом фестивале в Коктебеле трубач помнит хорошо — тогда в нем приняли участие представители многих европейских стран и музыканты из США. Все они высоко оценили организацию мероприятия и заявили о готовности участвовать в нем и в дальнейшем.

"Все и всегда в восторге были от этого фестиваля…. Там публика замечательная. Помню, как они заняли все места и заполнили пространство, сидели и стояли, в общем, масса народу. И все они счастливые, хлопают и наслаждаются музыкой. Музыканты и публика объединены в одно целое, все это вместе сливается в одно потрясающее впечатление. С нетерпением жду следующей поездки", — заявил джазмен.

К тому же Пономарев ждет не только участия в грандиозном юбилейном фестивале, но и поездки в сам Коктебель — место, с которым его многое связывает. Здесь, можно сказать, прошел определенный этап становления его как музыканта.

"Вообще поездка в Коктебель для меня — личные переживания. Еще будучи мальчишкой я ездил туда, первый раз с "Театром на Малой Бронной", потом ездил самостоятельно и играл с музыкантами на верандах. Это одно из самых уникальных по красоте и климату мест в мире", — поделился исполнитель.

Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму: карнавал на черноморском побережье

Вместе с известным джазменом на юбилейном фестивале выступит ансамбль Moscow Jazz Messengers (Московские посланники джаза). В его составе — лучшие музыканты России, участники известных джазовых и эстрадных коллективов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и телепроектов. На юбилейном фестивале в их исполнении прозвучат произведения из репертуара великого джазмена Арта Блэйки, а также популярные мотивы джазовой классики.

"У нас замечательный оркестр, очень талантливые ребята! Оркестр будет исполнять репертуар, который сделал его любимым и знаменитым на весь мир — репертуар самого Арта Блэйки и его Jazz Messengers", — отметил Пономарев.

Валерий Пономарев — легендарный джазовый трубач, ворвавшийся в начале 70-х годов после эмиграции из СССР в США в авангард американского джаза. В течение нескольких лет в конце 70-х годов Пономарев играл в составе The Jazz Messengers Арта Блэки (Art Blakey & The Jazz Messengers), чуть позже джазмен начал свою сольную карьеру. Музыкант много преподает, в том числе в программах мастер-классов в различных учебных заведений США и так называемых "летних джазовых лагерей".

Зрители во время выступления британского гитариста Уилла Джонса на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Koktebel Jazz Party объявил имена первых участников

С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена