Юбилейный сезон джаза Koktebel Jazz Party объединит в Крыму мировых звезд

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Легендарный трубач, звезда "джазовой Мекки" США — Нью-Йорка, Валерий Пономарев наряду с музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступит на юбилейном сезоне джаза Koktebel Jazz Party, который пройдет в артистическом поселке Крыма с 18 по 20 августа.

В своем интервью радиостанции Sputnik Валерий Пономарев подчеркнул, что международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party ежегодно объединяет на одной площадке тысячи ценителей джаза и десятки лучших джазовых исполнителей со всего мира. В юбилейном для площадки году, уверен джазмен, географическая палитра музыкантов будет еще насыщеннее. Там более, что Koktebel Jazz Party — это не просто джазовый концерт, это настоящее событие, которого поклонники и ценители джаза ждут с нетерпением.

Свое первое выступление на джазовом фестивале в Коктебеле трубач помнит хорошо — тогда в нем приняли участие представители многих европейских стран и музыканты из США. Все они высоко оценили организацию мероприятия и заявили о готовности участвовать в нем и в дальнейшем.

"Все и всегда в восторге были от этого фестиваля…. Там публика замечательная. Помню, как они заняли все места и заполнили пространство, сидели и стояли, в общем, масса народу. И все они счастливые, хлопают и наслаждаются музыкой. Музыканты и публика объединены в одно целое, все это вместе сливается в одно потрясающее впечатление. С нетерпением жду следующей поездки", — заявил джазмен.

К тому же Пономарев ждет не только участия в грандиозном юбилейном фестивале, но и поездки в сам Коктебель — место, с которым его многое связывает. Здесь, можно сказать, прошел определенный этап становления его как музыканта.

"Вообще поездка в Коктебель для меня — личные переживания. Еще будучи мальчишкой я ездил туда, первый раз с "Театром на Малой Бронной", потом ездил самостоятельно и играл с музыкантами на верандах. Это одно из самых уникальных по красоте и климату мест в мире", — поделился исполнитель.

Вместе с известным джазменом на юбилейном фестивале выступит ансамбль Moscow Jazz Messengers (Московские посланники джаза). В его составе — лучшие музыканты России, участники известных джазовых и эстрадных коллективов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и телепроектов. На юбилейном фестивале в их исполнении прозвучат произведения из репертуара великого джазмена Арта Блэйки, а также популярные мотивы джазовой классики.

"У нас замечательный оркестр, очень талантливые ребята! Оркестр будет исполнять репертуар, который сделал его любимым и знаменитым на весь мир — репертуар самого Арта Блэйки и его Jazz Messengers", — отметил Пономарев.

Валерий Пономарев — легендарный джазовый трубач, ворвавшийся в начале 70-х годов после эмиграции из СССР в США в авангард американского джаза. В течение нескольких лет в конце 70-х годов Пономарев играл в составе The Jazz Messengers Арта Блэки (Art Blakey & The Jazz Messengers), чуть позже джазмен начал свою сольную карьеру. Музыкант много преподает, в том числе в программах мастер-классов в различных учебных заведений США и так называемых "летних джазовых лагерей".

С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио JAZZ 89.1 FM, радио "Маяк", радио "Культура", радиостанции "Вести FM", Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".