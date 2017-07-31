Скончался американский актер и сценарист Сэм Шепард

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американский актер, сценарист, кинорежиссер, писатель, драматург и номинант на премию "Оскар" Сэм Шепард скончался в США на 74 году жизни, сообщает газета New York Times.

Как сообщил в понедельник представитель семьи актера, Сэм Шепард скончался в четверг в своем доме в Кентукки из-за осложнений, связанных с боковым амиотрофическим склерозом.

Шепард в 1979 году стал обладателем Пулитцеровской премии "За лучшую драму" за пьесу "Buried Child". В 1984 году он номинировался на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Парни что надо". Помимо этого он был номинантом на кинематографические премии BAFTA (1985), "Эмми" (1999) и "Золотой глобус" (2000).

Сэм Шепард является автором нескольких десятков пьес. Некоторые из них ("Безумие любви", "Истинный Запад", "Проклятье голодающего класса" и другие) ставились на сцене российских театров.