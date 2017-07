Дворецкий Дианы назвал фильм о принцессе "копанием в грязном белье"

ЛОНДОН, 31 июл — РИА Новости. Пол Беррел, работавший дворецким в Кенсингтонском дворце у Дианы, считает, что скандальный фильм о британской принцессе показывать не нужно.

Британский телеканал Channel 4 по-прежнему намерен показать скандальный фильм о принцессе Диане "В ее собственных словах" (In Her Own Words) и считает картину "важным историческим источником", несмотря на критику. В фильм включены записи личных разговоров Дианы.

По его словам, нужно запомнить добрые дела принцессы и ее обаяние, а не "возвращаться в прошлое и копаться в грязном белье".

"Я думаю, что записи были сделаны частным образом для личного пользования принцессы. Я не думаю, что их делали для публичного просмотра. Я не думаю, что их нужно показывать. Это было бы почти как публикация ее дневника. Это неправильно, так не должно быть, это может только расстроить принцев Уильяма и Гарри. Я понимаю жажду к информации, но это зашло слишком далеко", — заявил Беррел в интервью телеканалу ITV.

Показ фильма намечен на 6 августа. Фильм включает уникальные видеозаписи, сделанные тренером по публичным выступлениям и риторике Питером Сеттеленом. Некоторые из записей будут показаны впервые, хотя частично их уже демонстрировали в США. Диана занималась с Сеттеленом постановкой голоса и публичной речи в 1992 и 1993 годах, в преддверии подготовки к работе над биографией и интервью.

На видео принцесса запечатлена в ее личной резиденции в Кенсингтонском дворце, в спокойной обстановке и непринужденной атмосфере она рассказывает о проблемах в собственной личной жизни. Бывший пресс-секретарь королевы Дики Арбитер считает, что показ такого фильма — это своего рода попытка сделать "деньги на крови". Британские СМИ говорят, что пленки с разговорами с Дианой действительно были проданы телеканалу NBC за неизвестную сумму денег.