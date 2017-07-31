Боевик с Шарлиз Терон возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Детективный боевик Дэвида Литча "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон в роли спецагента британской разведки стал лидером российского кинопроката, собрав за первые выходные 99,2 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

© 87Eleven (2017) Кадр из фильма "Взрывная блондинка" © 87Eleven (2017) Кадр из фильма "Взрывная блондинка"

Фильм основан на комиксах Oni Press "Самый холодный город", написанных Энтони Джонстоном и иллюстрированных Сэмом Хартом. Действие разворачивается в Германии в 1989 году накануне падения берлинской стены. Героиня Терон — Лоррейн Бротон — лучший агент британской разведки, мастер интриг и шпионажа. Лоррейн предстоит найти в Берлине бесценное досье, и для этого ей придется объединиться с главой берлинской резидентуры Дэвидом Персивалем, роль которого исполнил Джеймс МакЭвой. Вместе они вступят в смертельную игру. В фильме также снимались Джон Гудман, Тиль Швайгер, Эдди Марсан и другие.

© Фото предоставлено пресс-службой компании Warner Bros. Pictures Кадр из фильма "Дюнкерк" © Фото предоставлено пресс-службой компании Warner Bros. Pictures Кадр из фильма "Дюнкерк"

На вторую строчку сместилась военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк", посвященная событиям Второй мировой войны, роли в которой исполнили Том Харди, Фионн Уайтхед, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана, Гарри Стайлз. За прошедшие выходные фильм собрал 56,2 миллиона, а сборы за две недели составили 255,7 миллиона.

© Chernin Entertainment (2017) Кадр из фильма "Планета обезьян: война" © Chernin Entertainment (2017) Кадр из фильма "Планета обезьян: война"

Третья часть франшизы "Планета обезьян", повествующая о противостоянии людей и обезьян оказалась на третьей строке рейтинга. Ее сборы за уикенд составили 45,3 миллиона рублей. Две недели проката принесли фильму 631, 4 миллиона. Четвертую строку занимает новинка недели — мультфильм "Стань легендой! Бигфут младший", собравший 39, 8 миллиона рублей. Замыкает рейтинг мультфильм "Гадкий Я-3" со сборами в 35,3 миллиона рублей. За пять недель проката картина заработала 1,4 миллиарда рублей.