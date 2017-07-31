Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени народной артистки СССР Эдиты Пьехи, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Пьеху Эдиту Станиславовну — солистку-вокалистку межрегиональной общественной организации "Союз концертных деятелей", город Санкт-Петербург", — говорится в тексте указа.

Эдита Пьеха — советская и российская певица, народная артистка СССР. Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Российской национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", ордена "За заслуги перед Отечеством", почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством" и множества других наград.