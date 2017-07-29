Участники группы "Воскресенье" попали в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Воскресенье" Юрий Смоляков, Дмитрий Леонтьев, Алексей Коробков и Алексей Романов внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

Как сообщается на сайте "Миротворец", участники группы попали в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.