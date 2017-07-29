В Суздале 29 июля откроют первый в мире памятник Тарковскому

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Открытие первого в мире памятника знаменитому режиссеру Андрею Тарковскому пройдет 29 июля в Суздале неподалеку от Спасо-Ефимьева монастыря — в этих местах Тарковский снимал новеллу "Колокол" из фильма "Андрей Рублев", сообщила РИА Новости одна из организаторов мероприятия Татьяна Савельева.

"Памятник будет открыт в субботу в 13.00 на территории главного туристического комплекса "Суздаль", в рамках фестиваля "Чемодан". Надо отметить, что это будет первый в мире памятник, посвященный великому режиссеру Андрею Тарковскому и его фильму "Андрей Рублев", съемки которого проходили в Суздале в 1965 году", — рассказала Савельева.

Открытие приурочено к двум юбилейным датам: 85-летию со дня рождения режиссера и 50-летию выхода киноленты.

В Суздале, в частности, в Спасо-Ефимиевом монастыре, снимали новеллу "Колокол". Собеседница отметила, что власти Суздаля не позволили ставить памятник рядом с монастырем. "И было принято решение поставить его на другом берегу реки Каменка, откуда открывается вид на Спасо-Ефимиев монастырь. Тарковский, который является частью композиции памятника, будет показывать рукой на монастырь", — сказала Савельева. Рядом с монументом будет разбит сквер с лавочками, с зоной Wi-Fi.

Согласно описанию памятника на сайте Минкультуры РФ, центральное место в скульптурной композиции занимает небольшая часовня с колоколом. Рядом в полный рост запечатлены сам режиссер и герои фильма — Андрей Рублев и мастер Бориска. Общая высота композиции составит 4,5 метра, по боковым сторонам постамента будут выгравированы имена сценариста, режиссера-постановщика и актеров ленты. Автор памятника — скульптор Мария Тихонова.

Идея памятника принадлежит народному артисту России Николаю Бурляеву, сыгравшему мастера Бориску. Ожидается, что в числе именитых гостей события будут режиссеры Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Александр Гордон, вдова писателя Тонино Гуэрра Лора Гуэрра и другие.