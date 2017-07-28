В Махачкале наградили победителей II Национальной кинопремии Дагестана

МАХАЧКАЛА, 28 июл — РИА Новости. Картина молодого режиссера Тимура Гусейнова "Сестричка", рассказывающая о судьбе дагестанской медсестры в годы Великой Отечественной войны, победила в номинации "Лучший фильм" II Национальной кинопремии Республики Дагестан.

Церемония награждения победителей кинопремии, проводящейся в целях поддержки молодых кинематографистов, прошла в Махачкале, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Фильм "Сестричка" признан победителем и в номинации "Лучшая режиссура", а исполнительница главной роли в нем Заира Курбанаева получила награду за "Лучшую женскую роль".

Всего на суд жюри кинопремии, которое определяло призеров по восьми номинациям, были представлены 10 лент, заявленных в рамках стартовавшего в начале года республиканского конкурса короткометражных фильмов "Мой Дагестан".

В номинации "Лучшая мужская роль" победу присудили Марату Гитинову за участие в картине Мурата Микаилова "Время жить". "Лучшим сценарием" признан сценарий к картине Кабира Гимбатова "Белый лист". В номинации "Лучшая операторская работа" победила работа известного оператора Арсена Алисолтанова "My way". В номинации "Мой Дагестан" лучшей оказалась лента Кабира Гимбатова "Ахульго". Приз зрительских симпатий получила короткометражка "Заказ" — криминальная драма молодого режиссера Саидали Муцаева.

"Дагестан должен стать одним из центров молодежного кино. И в данном направлении очень правильные шаги предпринимают наши молодые активисты, которые начинают развивать эту сферу в республике", — приводятся в сообщении слова главы Минмолодежи Дагестана Арсена Гаджиева.

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