Люк Бессон заявил, что хотел бы продолжить работу с русскими актерами

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Французский режиссер Люк Бессон хотел бы продолжить работу с русскими актерами, поскольку в России очень сильная актерская школа, но обычно он выбирает артистов в зависимости от их одаренности, об этом он сам рассказал на пресс-конференции в пятницу.

Люк Бессон накануне приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Валериан и город тысячи планет". Одну из ролей в нем исполнила российская актриса Саша Лусс. Интересно, что звезда одной из самых известных картины Бессона "Пятый элемент" Мила Йовович также имеет русские корни. Журналисты поинтересовались у режиссера, хотел бы он продолжить работу с русскими актерами.

"Да, конечно. Но обычно мы паспорт не спрашиваем, когда выбираем актера. Чаще я принимаю людей за талант, а не за национальность. Но актерская школа в России на протяжении многих веков очень сильна", — сказал Бессон.

Раннее за закрытой премьере в Москве режиссер рассказал, что новый проект он планирует снимать в России. При этом он отказался поделиться подробностями. "Это был очень личный разговор. Я удивлен, что вы уже знаете об этом", — пояснил Бессон.

Новый фильм режиссер посвятил своему отцу, который умер до того, как подготовка к фильму началась. Бессон признался, что именно отец впервые показал ему комикс, по мотивам которого снята картина.

"Он не увидел фильм, поэтому я посвятил его папе. Но я слышал, что у них наверху отличные IMAX-кинотеатры, даже очки не нужны. Я надеюсь, что мой отец и Дэвид Боуи посмотрят этот фильм", — пошутил Бессон.

Действие фильма "Валериан и город тысячи планет" происходит в далеком XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Однако спецагенты становятся невольными участниками межгалактического заговора: кто-то решил захватить власть в Городе Тысячи Планет, и миссия Валериан и Лорелин — защитить Вселенную от надвигающейся опасности.

В широкий российский прокат фильм выйдет 10 августа. В съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.