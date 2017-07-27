Актер Вдовиченков назвал космонавтов героями, которые делают невероятное

БАЙКОНУР, 27 июл — РИА Новости. Актер Владимир Вдовиченков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Салют-7", повествующем об одной из самых сложных операций, когда-либо проведенных в космосе — спасении замерзшей, потерявшей связь с Землей неуправляемой советской станции "Салют-7", назвал труд космонавтов невероятным.

Премьера фильма пройдет в день шестидесятилетия после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли — 4 октября 2017 года.

"Говорить о героизме профессии, о пределе человеческих возможностей, на которых существуют космонавты, это ничего не сказать. Это невероятно сложный труд, и я, прикоснувшись к нему на пять минут, понял, что "таких не берут в космонавты". А те, кто туда летают, мне кажется, это большие герои. Спасибо вам огромное, вы делаете невероятное", — сказал он после показа отрывков фильма жителям города Байконур.

Актер рассказал о своих ощущениях после тренировок в невесомости, по аналогии с теми, которые проходят космонавты на специализированном самолете Ил-76. Единственной проверкой, которую прошел Вдовиченков перед "невесомостью", было измерение давления.

"Раз, невесомость, два, после этого потерял интерес к этому. Было много ребят, которые хотели это испытать, через пять минут сидели у стенки все", — сказал Вдовиченков.

Кроме того, он заявил, что никогда бы не согласился стать космическим туристом. "Нет, не согласился бы, я боюсь, что по здоровью не гожусь… я занимался боксом, ходил в море, меня укачивает. Сильно", — ответил актер на соответствующий вопрос.

Как отметил Вдовиченков, сцены фильма, связанные с использованием и управлением космической техникой, не будут сильно приближены к реальности.

"Наверное, стоило поездить в Звездный городок (где тренируются космонавты, — ред.), поизучать все в деталях. Но я просто боялся, что моя актерская фантазия сможет привнести в фильм то, хочет зритель, не то, что есть на самом деле. Хотелось "выпукло" показать все, чем вы (космонавты и работники ракетно-космической отрасли, — ред.) занимаетесь… Была под Петербургом выстроена станция в огромную величину, полностью был воссоздан Центр управления полетами (ЦУП). На какую кнопку жать, мне говорил не консультант, а говорил реквизитор. И оператор говорил: "ты сюда не жми, ты сюда жми, кнопки нет — не важно, кнопку никто не увидит. Главное, чтобы рука пошла сюда, зритель будет смотреть в 3D, все будет хорошо", — рассказал актер.