США
27.0727 июля22:04МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Актер Вдовиченков назвал космонавтов героями, которые делают невероятное

20:4027.07.2017
0480
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктёр Владимир Вдовиченков. Архивное фотоАктёр Владимир Вдовиченков. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

БАЙКОНУР, 27 июл — РИА Новости. Актер Владимир Вдовиченков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Салют-7", повествующем об одной из самых сложных операций, когда-либо проведенных в космосе — спасении замерзшей, потерявшей связь с Землей неуправляемой советской станции "Салют-7", назвал труд космонавтов невероятным.

Кадр из фильма Салют-7
© Пресс-служба компании "Наше кино"
Вышел первый официальный трейлер фильма "Салют-7"

Премьера фильма пройдет в день шестидесятилетия после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли — 4 октября 2017 года.

"Говорить о героизме профессии, о пределе человеческих возможностей, на которых существуют космонавты, это ничего не сказать. Это невероятно сложный труд, и я, прикоснувшись к нему на пять минут, понял, что "таких не берут в космонавты". А те, кто туда летают, мне кажется, это большие герои. Спасибо вам огромное, вы делаете невероятное", — сказал он после показа отрывков фильма жителям города Байконур.

Актер рассказал о своих ощущениях после тренировок в невесомости, по аналогии с теми, которые проходят космонавты на специализированном самолете Ил-76. Единственной проверкой, которую прошел Вдовиченков перед "невесомостью", было измерение давления.

"Раз, невесомость, два, после этого потерял интерес к этому. Было много ребят, которые хотели это испытать, через пять минут сидели у стенки все", — сказал Вдовиченков.

Кроме того, он заявил, что никогда бы не согласился стать космическим туристом. "Нет, не согласился бы, я боюсь, что по здоровью не гожусь… я занимался боксом, ходил в море, меня укачивает. Сильно", — ответил актер на соответствующий вопрос.

Космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
«Салют-7». История реального подвига
Как отметил Вдовиченков, сцены фильма, связанные с использованием и управлением космической техникой, не будут сильно приближены к реальности.

"Наверное, стоило поездить в Звездный городок (где тренируются космонавты, — ред.), поизучать все в деталях. Но я просто боялся, что моя актерская фантазия сможет привнести в фильм то, хочет зритель, не то, что есть на самом деле. Хотелось "выпукло" показать все, чем вы (космонавты и работники ракетно-космической отрасли, — ред.) занимаетесь… Была под Петербургом выстроена станция в огромную величину, полностью был воссоздан Центр управления полетами (ЦУП). На какую кнопку жать, мне говорил не консультант, а говорил реквизитор. И оператор говорил: "ты сюда не жми, ты сюда жми, кнопки нет — не важно, кнопку никто не увидит. Главное, чтобы рука пошла сюда, зритель будет смотреть в 3D, все будет хорошо", — рассказал актер.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Кинокомпания СТВ
Премьера первого трейлера к фильму "Салют-7"
Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена