В летних кинотеатрах Москвы покажут фильмы о природе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мосгорпарк и National Geographic продолжат серию кинопоказов в рамках Года экологии: в августе гостям летних кинотеатров Москвы бесплатно покажут фильмы о природе, сообщает mos.ru.

Посетители летних киноплощадок смогут посмотреть документальный фильм о влиянии климатических изменений "Спасти планету" с участием Леонардо Ди Каприо, детективный триллер "Открытая Атлантида", который повествует об исследовании легендарного острова, и девятисерийную ленту "История Бога", в которой с Морган Фримен расскажет о религиях и ритуалах народов мира.

Показы состоятся в летних кинотеатрах парков "Красная Пресня" и "Фили", в выставочном павильоне Измайловского парка, а также на сценах Таганского и Лианозовского парков.